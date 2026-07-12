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गिरिडीह में बेखौफ चेन स्नैचर, डेढ़ घंटे के अंदर रिहायशी इलाके में तीन घटनाओं को दिया अंजाम

महिला के गले से चेन छीनते चोर ( Etv Bharat )