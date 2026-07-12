गिरिडीह में बेखौफ चेन स्नैचर, डेढ़ घंटे के अंदर रिहायशी इलाके में तीन घटनाओं को दिया अंजाम

गिरिडीह में बेखौफ चेन स्नैचर, डेढ़ घंटे के अंदर रिहायशी इलाके में तीन घटनाओं को दिया अंजाम
गिरिडीह में चेन स्नेचिंग की घटना में बढ़ोतरी हुई हैं. ज्यादातर घटना शहरी इलाके में घट रही हैं.
Published : July 12, 2026 at 11:04 AM IST
गिरिडीह: दिन एक ही, समय शाम का और एक घंटे के अंदर तीन थाना इलाके में बाइक सवार उच्चकों ने चेन स्नेचिंग की अलग- अलग घटना को अंजाम दे डाला. तीनों घटना गिरिडीह शहरी इलाके की हैं. घटना तीन अलग-अलग थाना इलाके की हैं. खास बात यह है कि तीनों थानों की सीमाएं एक-दूसरे से सटी हुई हैं. घटना नगर थाना क्षेत्र बरगंडा, मुफस्सिल थाना क्षेत्र सिहोडीह और पचम्बा थाना क्षेत्र कृष्णानगर की हैं.
पहली घटना: महिला से की गई छिनतई
पहली घटना पचम्बा थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर गली नंबर-2 में घटी. यहां शनिवार की शाम लगभग 5:30 बजे अपाची बाइक पर सवार उच्चकों ने महिला के गले से सोने का चेन छीन ली. अपराधियों ने जिस महिला से छिनतई की उसका नाम सोनी कुमारी है. सोनी शनिवार को अपने बच्चे को ट्यूशन छोड़ने जा रही थी. इसी दौरान अपाची बाइक पर सवार दो बदमाशों ने उनके गले से सोने की चेन झपट लिया और मौके से फरार हो गए.
दूसरी घटना: महिला के गले से छीन ली सोने की चेन
दूसरी घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिहोडीह में शाम लगभग 6:30 में घटी. यहां संगीता देवी सोनबाद गई थी. वहां रिश्तेदार से मिलकर अपने घर लौट रही थी. जैसे ही वह मंगल मूर्ति लॉज के पास पहुंची और घर जाने के लिये गली में दाखिल हुई तभी सामने एक बाइक पर सवार हेलमेट लगाए दो बदमाश पहुंचे. एक ने संगीता के गले से तकरीबन डेढ़ लाख रुपये मूल्य की सोने की चेन छीन ली और तेज रफ्तार से फरार हो गए.
सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो दलबल के साथ पहुंचे. पीड़िता का बयान दर्ज किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने का काम किया. सीसीटीवी फुटेज में अपराधियों का बाइक और काफी हद तक हुलिया दिखा है. जिसके आधार पर कार्रवाई चल रही हैं.
तीसरी घटना: बाबूलाल के घर के पास छिनतई
तीसरी घटना शहर के सबसे रिहासई इलाके में से नगर थाना इलाके के न्यू बरगंडा में घटी. यहां नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के घर के पास एक बाइक पर सवार होकर आए दो उच्चकों ने आशा देवी नामक महिला के गले से सोने का चेन छीन ली और फिर रफूचक्कर हो गए.
आशा देवी के मुताबिक शनिवार की शाम छह बजे वह सब्जी लेने के लिए पावर हाउस चौक गई थी. वहां से जब वह लौट रही थी तो शाम लगभग 7 बजे बाइक पर सवार दो युवक उसके नजदीक पहुंचे और गले से सोने की चेन छीन ली. इधर घटना की जानकारी पर आशा देवी का पुत्र (विष्णुगढ़ हजारीबाग का अंचल निरीक्षक ) राजेश चौधरी रात में ही पहुंच गए. आशा देवी ने इस घटना को लेकर नगर थाना में शिकायत की हैं. आशा ने बताया कि चेन 22 ग्राम का था.
मुफ्फसिल- नगर में एक बाइक का उपयोग
इधर, तीनों थाने का सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम किया गया. यहां एक बात साफ हुई कि पचम्बा थाना के कई घटना में अपाची बाइक का उपयोग किया गया है. जबकि मुफ्फसिल तथा नगर थाना की घटना को एक बाइक पर सवार अपराधियों ने अंजाम दिया हैं. आशंका व्यक्त की जा रही है कि मुफ्फसिल और नगर थाना की घटना को एक ही अपराधियों ने अंजाम दिया होगा.
एसआईटी गठित, एसपी कर रहे हैं मॉनिटरिंग
इधर, डेढ़ से दो घंटे के अंदर एक के बाद एक तीन चेन स्नेचिंग की घटना को एसपी ने गंभीरता से लेते हुए विशेष जांच दल का गठन किया है. टीम में सदर एसडीपीओ के साथ दोनों डीएसपी, मुफ्फसिल इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी, नगर इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी, पचम्बा थाना प्रभारी के अलावा मुफ्फसिल - नगर में पदस्थापित कई अधिकारियों को शामिल किया गया हैं. टीम की मॉनिटरिंग एसपी खुद कर रहे हैं.
एसपी डॉ बिमल कुमार ने बताया कि कि चेन स्नेचिंग की घटना के बाद एसआईटी का गठन किया गया है. टीम जांच कर रही है. संदिग्ध की तलाश तेज की गई है. बहुत जल्द ही सभी अपराधी पकड़े जाएंगे.
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