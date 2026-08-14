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दिल्ली के मधु विहार में वित्त मंत्रालय के अधिकारी से स्नैचिंग, CCTV में वारदात कैद

आईपी एक्सटेंशन स्थित विकल्प अपार्टमेंट गेट पर वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी से बदमाशों ने सोने की चेन छीनी हुए फरार

मधु विहार में वित्त मंत्रालय के अधिकारी से चेन स्नैचिंग
मधु विहार में वित्त मंत्रालय के अधिकारी से चेन स्नैचिंग (सांकेतिक फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 14, 2026 at 4:06 PM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के पूर्वी जिले से कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली वारदात सामने आई है. आईपी एक्सटेंशन स्थित विकल्प अपार्टमेंट के गेट पर मदर डेयरी से दूध लेकर लौट रहे वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी से बेखौफ बदमाशों ने सोने की चेन छीन ली और फरार हो गए. यह पूरी वारदात सोसाइटी के बाहर लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गई है.

पीड़ित भीम सिंह पुंडीर (54), जो पिछले 30 सालों से विकल्प अपार्टमेंट में परिवार के साथ रह रहे हैं और केंद्रीय वित्त मंत्रालय में कार्यरत हैं, उन्होंने पुलिस को दर्ज कराई गई शिकायत में बताया कि 13 अगस्त की रात करीब 8:56 बजे वे पास के ही मदर डेयरी बूथ (बूथ संख्या 727) से दूध लेकर वापस लौट रहे थे. जैसे ही वे अपने अपार्टमेंट के एंट्री गेट पर पहुंचे, तभी घात लगाए एक अज्ञात युवक ने अचानक उनके गले पर झपट्टा मारा और 22.5 ग्राम की सोने की चेन तोड़ी और भाग निकला.

CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

चेन छीनने वाला आरोपी काले रंग की टी-शर्ट और काली ट्राउजर पहने हुए था. वारदात के बाद वह सेंट एंड्रयूज स्कूल की तरफ भागा, जहां उसका साथी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके पहले से इंतजार कर रहा था. इसके बाद दोनों आरोपी बाइक पर सवार होकर तेजी से चंदर विहार की तरफ फरार हो गए. यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है. पीड़ित ने तुरंत घर पहुंचकर अपने भाई को जानकारी दी और पुलिस कंट्रोल रूम (PCR) को सूचित किया.

पुलिस ने दर्ज किया केस

मधु विहार थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 304(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल विपिन कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक के नंबर और संदिग्धों की पहचान करने में जुटी है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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