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दिल्ली के मधु विहार में वित्त मंत्रालय के अधिकारी से स्नैचिंग, CCTV में वारदात कैद

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के पूर्वी जिले से कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली वारदात सामने आई है. आईपी एक्सटेंशन स्थित विकल्प अपार्टमेंट के गेट पर मदर डेयरी से दूध लेकर लौट रहे वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी से बेखौफ बदमाशों ने सोने की चेन छीन ली और फरार हो गए. यह पूरी वारदात सोसाइटी के बाहर लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गई है.

पीड़ित भीम सिंह पुंडीर (54), जो पिछले 30 सालों से विकल्प अपार्टमेंट में परिवार के साथ रह रहे हैं और केंद्रीय वित्त मंत्रालय में कार्यरत हैं, उन्होंने पुलिस को दर्ज कराई गई शिकायत में बताया कि 13 अगस्त की रात करीब 8:56 बजे वे पास के ही मदर डेयरी बूथ (बूथ संख्या 727) से दूध लेकर वापस लौट रहे थे. जैसे ही वे अपने अपार्टमेंट के एंट्री गेट पर पहुंचे, तभी घात लगाए एक अज्ञात युवक ने अचानक उनके गले पर झपट्टा मारा और 22.5 ग्राम की सोने की चेन तोड़ी और भाग निकला.

CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

चेन छीनने वाला आरोपी काले रंग की टी-शर्ट और काली ट्राउजर पहने हुए था. वारदात के बाद वह सेंट एंड्रयूज स्कूल की तरफ भागा, जहां उसका साथी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके पहले से इंतजार कर रहा था. इसके बाद दोनों आरोपी बाइक पर सवार होकर तेजी से चंदर विहार की तरफ फरार हो गए. यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है. पीड़ित ने तुरंत घर पहुंचकर अपने भाई को जानकारी दी और पुलिस कंट्रोल रूम (PCR) को सूचित किया.