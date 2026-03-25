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उदयपुर में दिनदहाड़े चैन स्नेचिंग: 10 हजार के इनामी चैन स्नेचरों को पुलिस ने पहाड़ों से दबोचा

उदयपुर: सुखेर थाना क्षेत्र में सेलिब्रेशन मॉल के पास गत 18 मार्च को हुई दिनदहाड़े चैन स्नेचिंग की वारदात का आखिरकार पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया. इस मामले में पुलिस ने 10-10 हजार रुपए के इनामी दो शातिर बदमाशों प्रभुलाल मीणा और तरुण को गिरफ्तार किया है. आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस को हाईटेक तकनीक से लेकर दुर्गम पहाड़ी इलाकों तक लंबा ऑपरेशन चलाना पड़ा.

पुलिस अधीक्षक डॉ अमृता दुहन ने बताया कि घटना के दिन 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला मंदिर से दर्शन कर घर लौट रही थीं. इसी दौरान बाइक पर आए दो नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया. आरोपियों ने महिला को धक्का देकर गिरा दिया और उनके गले से सोने की चैन झपटकर फरार हो गए. पुलिस ने इस मामले के लिए विशेष टीमें गठित की. थाना पुलिस के साथ जिला स्पेशल टीम को भी लगाया गया. आरोपियों की तलाश में पुलिस ने करीब 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज के जरिए बदमाशों की मूवमेंट और उनके संभावित रूट को चिन्हित किया गया.