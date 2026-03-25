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उदयपुर में दिनदहाड़े चैन स्नेचिंग: 10 हजार के इनामी चैन स्नेचरों को पुलिस ने पहाड़ों से दबोचा

आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने करीब 500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली.

woman expressing her gratitude to police
पुलिस को धन्यवाद देती महिला (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 25, 2026 at 4:12 PM IST

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उदयपुर: सुखेर थाना क्षेत्र में सेलिब्रेशन मॉल के पास गत 18 मार्च को हुई दिनदहाड़े चैन स्नेचिंग की वारदात का आखिरकार पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया. इस मामले में पुलिस ने 10-10 हजार रुपए के इनामी दो शातिर बदमाशों प्रभुलाल मीणा और तरुण को गिरफ्तार किया है. आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस को हाईटेक तकनीक से लेकर दुर्गम पहाड़ी इलाकों तक लंबा ऑपरेशन चलाना पड़ा.

पुलिस अधीक्षक डॉ अमृता दुहन ने बताया कि घटना के दिन 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला मंदिर से दर्शन कर घर लौट रही थीं. इसी दौरान बाइक पर आए दो नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया. आरोपियों ने महिला को धक्का देकर गिरा दिया और उनके गले से सोने की चैन झपटकर फरार हो गए. पुलिस ने इस मामले के लिए विशेष टीमें गठित की. थाना पुलिस के साथ जिला स्पेशल टीम को भी लगाया गया. आरोपियों की तलाश में पुलिस ने करीब 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज के जरिए बदमाशों की मूवमेंट और उनके संभावित रूट को चिन्हित किया गया.

पहाड़ी और दुर्गम इलाकों से पकड़े आरोपी (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें: चैन स्नैचिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 महिलाओं सहित 6 गिरफ्तार, 10 लाख की सोने की चैन बरामद - Chain snatching gang busted

जांच के दौरान पुलिस को तकनीकी इनपुट और मुखबिर तंत्र के जरिए अहम सुराग मिले. आरोपियों की लोकेशन खैरवाड़ा हाईवे और आसपास के क्षेत्रों में सामने आई. इसके बाद पुलिस टीमों ने सलूम्बर, डूंगरपुर और गुजरात के अहमदाबाद तक लगातार दबिश दी. आखिरकार पुलिस ने पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाकर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया. गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों ने भागने की कोशिश की, जिसमें उन्हें मामूली चोटें भी आईं. पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी पहले भी लूट की वारदातों में शामिल रह चुके हैं. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, ताकि अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सके.

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