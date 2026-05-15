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पटना में RJD विधायक के भाई से चेन स्नेचिंग, बाइक सवार दो अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम.. देखें VIDEO

पटना में विधायक के भाई से दो बाइक सवार अपराधियों ने चेन स्नेचिंग कर ली. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही, देखें वीडियो-

Chain Snatching in Patna
पटना में चेन स्नेचिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 15, 2026 at 11:10 AM IST

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पटना: राजधानी पटना में अपराधियों का साहस लगातार बढ़ता नजर आ रहा है. ताजा मामला कंकड़बाग थाना क्षेत्र के साईं मंदिर के पास का है, जहां जहानाबाद के आरजेडी विधायक राहुल कुमार के भाई रोहित कुमार से बाइक सवार दो अपराधियों ने चेन स्नेचिंग की घटना को अंजाम दिया. वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई.

झपट्टा मारा गले से ले गए चेन: रोहित कुमार साईं मंदिर के पास से गुजर रहे थे. इसी दौरान बाइक पर सवार दो युवकों ने उनके करीब आकर झपट्टा मारा और गले से चेन छीन ली. अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद तेजी से मौके से फरार हो गए. पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में साफ कैद हो गई है.

पटना में चेन स्नेचिंग का लाइव वीडियो (ETV Bharat)

सीसीटीवी फुटेज में कैद वारदात: सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट देखा जा सकता है कि दो युवक बाइक पर आते हैं और बेहद तेजी से चेन स्नेचिंग करके भाग जाते हैं. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई. सूचना मिलते ही कंकड़बाग थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

पुलिस की जांच और बयान: कंकड़बाग थाना प्रभारी अभय कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह चेन स्नेचिंग का मामला है. दो अपराधियों की संलिप्तता सामने आई है. पुलिस आसपास के अन्य सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मानवीय सूचनाओं के आधार पर अपराधियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है. अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे.

"मामला चेन स्नेचिंग का लग रहा है. घटना को दो अपराधियों ने अंडाम दिया है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है उसके आधार पर अपराधियों की पहचान कर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी."-अभय कुमार, थाना प्रभारी, कंकड़बाग

राजधानी में लगातार बढ़ रही घटनाएं: पटना में हाल के दिनों में चेन स्नेचिंग और लूट की घटनाएं लगातार हो रही हैं. इससे पहले शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में बाइक सवार दंपति को रोककर चेन स्नेचिंग की गई थी, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इसके बावजूद अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं.

बाइक सवार अपराधी और महिलाओं पर खतरा: बाइक सवार अपराधी मुख्य रूप से राहगीरों और महिलाओं को निशाना बना रहे हैं. शाम ढलते ही कई इलाकों में लोगों के बीच दहशत का माहौल बन जाता है. स्थानीय निवासियों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस पर उठ रहे सवाल: लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल कंकड़बाग पुलिस तकनीकी और मानवीय दोनों स्तरों पर जांच कर रही है. उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस मामले में सफलता मिलेगी और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा.

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