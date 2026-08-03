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जयपुर में लिफ्ट के अंदर गनपॉइंट पर लूट, बैंक मैनेजर से सोने की चेन, कड़ा और अंगूठियां लूटीं

जयपुर : राजधानी जयपुर में आज सोमवार सुबह एक शख्स के साथ दो बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और सोने के आभूषण लूटकर ले गए. बदनाश सोने की चेन, कड़ा और दो अंगूठियां लूटकर ले गए. बदमाशों ने उसको पिस्तौल दिखाकर डराया और वारदात को अंजाम देकर भाग निकले. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी घटनाक्रम का जायजा लिया. फिलहाल, पुलिस बदमाशों की पहचानकर उन्हें पकड़ने के प्रयास में जुटी है. यह घटना जयपुर में जवाहर नगर थाना इलाके की सिंधी कॉलोनी की है. बदमाश बिना नंबर की एक स्कूटी पर आए थे और पीड़ित के साथ लिफ्ट तक पहुंच गए. लिफ्ट में उन्होंने वारदात को अंजाम दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद स्कूटी लेकर फरार हो गए.

पुलिस पहुंची मौके पर लिया जायजा : जवाहर नगर थानाधिकारी सरला यादव ने बताया कि सिंधी कॉलोनी निवासी नवीन कुमार शर्मा के साथ लूट की घटना की जानकारी मिलने पर थाने की टीम मौके पर पहुंची. घटनास्थल का जायजा लेकर पीड़ित से घटना को लेकर पूरी जानकारी ली है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर बदमाशों की पहचान और उन्हें पकड़ने की कवायद जारी है. नवीन कुमार शर्मा ने पुलिस को बताया कि वह आज सुबह जिम से अपने फ्लैट में लौट रहे थे. स्कूटी पर आए दो बदमाशों ने उनका पीछा किया और उनके पीछे लिफ्ट में घुस गए. उन्होंने पिस्तौल दिखाकर वारदात को अंजाम दिया.

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