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गुरुग्राम में दिनदहाड़े चेन स्नैचिंग, महिला और बच्चा सड़क पर गिरे, वारदात CCTV में कैद

गुरुग्राम में बच्चों के साथ गली से गुजर रही महिला का बाइक सवार एक युवक ने दिनदहाड़े चेन छीन लिया.

Chain snatching in Gurugram
दिनदहाड़े चेन स्नैचिंग सीसीटीवी में कैद (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 12, 2026 at 3:19 PM IST

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गुरुग्रामः जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं. ताजा मामला अशोक विहार फेज-3 का है, जहां दिनदहाड़े एक महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया. इस दौरान महिला बच्चा के जमीन पर गिर गई. पूरी वारदात मोहल्ले के एक सीसीटीवी में कैद हो गई है.
20 ग्राम सोने की चेन लेकर आरोपी फरारः बाइक सवार एक बदमाश ने अचानक महिला पर झपट्टा मारते हुए उसकी सोने की चेन छीन ली. इस दौरान महिला अपने बच्चे के साथ सड़क पर गिर गई, जिससे दोनों को चोट भी आई. आरोपी करीब 20 ग्राम सोने की चेन लेकर मौके से फरार हो गया. पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. फुटेज में देखा जा सकता है कि बदमाश हेलमेट पहनकर आया था, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है.

गुरुग्राम में दिनदहाड़े चेन स्नैचिंग (Etv Bharat)

आरोपी की पहचान में जुटी पुलिसः घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. गुरुग्राम पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने और उसे पकड़ने के प्रयास में जुटी हुई है. पुलिस की ओर बाइक और आरोपी की पहचान के लिए आसपास की सड़कों पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है.

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