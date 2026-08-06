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कवर्धा में चेन स्नेचिंग गैंग का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने जिले में हुई चेन स्नेचिंग की पांच वारदातों का खुलासा किया है.

CHAIN SNATCHING GANG BUSTED
कवर्धा में चेन स्नेचिंग गैंग का पर्दाफाश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 6, 2026 at 8:39 PM IST

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कवर्धा: पुलिस ने चेन स्नेचिंग की वारदातों का खुलासा करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने गिरोह के कब्जे से लूटे गए सोने के आभूषण, नकदी और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं. पुलिस ने इस मामले में तीन मुख्य आरोपियों सहित कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया है.

चेन स्नेचिंग की वारदात का खुलासा

पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी नैनदास बंजारे, मनोज जांगड़े और राधेलाल चतुर्वेदी पिछले दो महीनों से जिले के पिपरिया, पांडातराई और चौकी पौड़ी थाना क्षेत्रों में सक्रिय थे.

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी मोटरसाइकिल से गांवों में पहुंचते थे और पहचान छिपाने के लिए अपना चेहरा ढंक लेते थे. इसके बाद वे सुनसान स्थानों पर अकेली मिल रही वृद्ध महिलाओं को निशाना बनाकर उनके गले से सोने-चांदी के आभूषण झपटकर फरार हो जाते थे.

कवर्धा में चेन स्नेचिंग गैंग का पर्दाफाश (ETV Bharat)

लूटे गए आभूषण खरीदने वाले भी गिरफ्तार

वारदात के बाद लूटे गए आभूषणों को नितिश बंशे, खेलन डहरिया और बबला डहरिया को बेच दिया जाता था. पुलिस ने इन तीनों खरीदारों को भी गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल तीन मोटरसाइकिल, करीब 6 ग्राम सोने के आभूषण और 1,000 रुपये नकद बरामद किए हैं. जब्त संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत करीब 3 लाख 41 हजार रुपये बताई गई है.

गिरोह का पर्दाफाश

कबीरधाम पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र यादव ने बताया कि जिले में दर्ज पांच चेन स्नेचिंग मामलों की जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और साइबर सेल की मदद से आरोपियों तक पहुंचा गया. साइबर सेल और संबंधित थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया.

साइबर और विभिन्न थानों की टीम ने 5 चेन स्नेचिंग के मामलों के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 3 बाइक बरामद की गई है. आरोपी बुजुर्ग महिलाओं से चेन स्नेचिंग की वारदात करते थे. ये लोग सराफा कारोबारियों को चेन बेच देते थे- जितेंद्र यादव, एसपी, कबीरधाम

आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस

पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि उन्होंने अन्य जिलों में भी इसी तरह की वारदातों को अंजाम दिया है या नहीं.

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