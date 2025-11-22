ETV Bharat / state

चेन स्नैचिंग गिरोह पकड़ाया, 5 वारदातों में शामिल 4 आरोपी गिरफ्तार, रोज रायपुर से भिलाई आते थे

दुर्ग पुलिस का बड़ा खुलासा, इंटर-डिस्ट्रिक्ट चैन स्नैचर गैंग का पर्दाफाश, 4 आरोपी के अलावा एक नाबालिग भी पकड़ा गया.

Chain snatching gang
चेन स्नैचिंग गिरोह पकड़ाया, 5 वारदातों में शामिल 4 आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 22, 2025 at 8:25 PM IST

दुर्ग: जिले में पिछले एक महीने से महिलाओं को निशाना बनाकर हो रही चैन स्नैचिंग की लगातार हो रही वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है. एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि पुलिस ने 5 अलग-अलग वारदातों में शामिल अंतर-जिला चैन स्नैचर गैंग का भंडाफोड़ किया है. इन गिरोह के चार आरोपियों और एक नाबालिग लड़के को गिरफ्तार किया है.

सोने के जेवरात बरामद: पकड़े गए आरोपियों में रायपुर के सड्डू स्थित बीएसयूपी कॉलोनी निवासी पुरुषोत्तम ठाकुर, अब्दुल मुकीम और ज्वाला बैरागी शामिल हैं. आरोपियों के कब्जे से करीब 45 ग्राम सोने की चेन, लॉकेट, 10 अतिरिक्त लॉकेट, सोने की पत्ती सहित कुल 6 लाख रुपये का चोरी का माल बरामद किया गया है.

दुर्ग पुलिस का बड़ा खुलासा, इंटर-डिस्ट्रिक्ट चैन स्नैचर गैंग का पर्दाफाश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रोज सुबह भिलाई आते थे आरोपी: आरोपियों के पास से एक बाइक और एक स्कूटी भी जब्त की गई है, जिसका उपयोग आरोपी वारदातों में करते थे. पूछताछ में मुख्य आरोपी ज्वाला बैरागी ने खुलासा किया कि वह अपने साथियों के साथ रोज सुबह रायपुर से भिलाई आते थे और पहचान छिपाने के लिए वारदातों के दौरान बार-बार बाइक बदलते थे.

माल खरीदने वाला दुकानदार भी गिरफ्तार: आरोपियों ने बताया कि चुराए गए सोने को वे पावर हाउस, भिलाई के किरण ज्वेलर्स में बेचते थे. पुलिस ने अवैध खरीद-फरोख्त में शामिल दुकानदार रामकृष्ण को भी गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की इस कार्रवाई से शहर में चैन स्नैचिंग की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगा है.

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

