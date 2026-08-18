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धमतरी में मॉर्निग वॉक पर निकली महिला से चेन स्नैचिंग, कार सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

लूट की शिकार महिला से बदमाशों ने कार रोककर पता पूछने के बहाने गले से सोने का हार झपट लिया.

VILLAGE GUJRA
मॉर्निग वॉक पर निकली महिला से चेन स्नैचिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 18, 2026 at 8:43 PM IST

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धमतरी: भखारा थाना इलाके के ग्राम गुजरा में सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली 65 साल की महिला से दिनदहाड़े चैन स्नेचिंग की वारदात हुई. पीड़ित महिला के मुताबिक सफेद रंग की कार में सवार होकर पहुंचे बदमाशों ने पहले महिला से धमतरी जाने का रास्ता पूछा. महिला जैसे ही लोगों को रास्ता बताने लगी वैसे ही मौका पाकर बदमाशों ने उनके से सोने की कीमती चेन छीन ली और मौके से फरार हो गए. पुलिस ने लूट की शिकायत दर्ज करने के बाद इलाके में लगे सीसीटीवी खंगालने शुरु कर दिए हैं.

मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से लूट

पीड़िता की पहचान बिन्दा बाई साहू, पति मेहतर साहू, निवासी ग्राम गुजरा के रूप में हुई है. महिला के परिजनों ने बताया कि पीड़िता रोज की तरह 17 अगस्त की सुबह करीब 5:30 बजे घर से टहलने के लिए निकली थी. करीब 5:45 बजे वह कैसरू ढाबा के पास पहुंची, तभी भखारा की ओर से एक सफेद रंग की कार आकर रुकी, कार से 2 व्यक्ति नीचे उतरे और महिला से धमतरी जाने का रास्ता पूछने लगे. इसी दौरान आरोपियों ने महिला के गले में पहना काले मोती में गुथा सोने का लॉकेट झपट लिया और कार में बैठकर भखारा की ओर फरार हो गए. बताया जा रहा है कि लॉकेट में 7 नग सोने की पत्ती और 10 नग सोने के गेहूं दाने लगे थे. पीड़िता ने बताया कि कुल 9 ग्राम का हार था और वर्तमान में उसकी कीमत अभी हजारों में होगी.

मॉर्निग वॉक पर निकली महिला से चेन स्नैचिंग (ETV Bharat)

सीएसपी का बयान

सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने बताया कि भखारा थाना इलाके में महिला से पता पूछने के लिए कार सवार 2 व्यक्ति उतरे और महिला का सोने के लॉकेट खींचकर फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही भखारा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और संदिग्ध वाहन के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

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