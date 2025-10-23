रामगढ़ में दिनहदाड़े दो महिलाओं से चेन की छिनतई, सीसीटीवी में कैद हुई उचक्कों की करतूत
रामगढ़ में चेन छिनतई गिरोह का आतंक बढ़ गया है. दो महिलाओं से चेन की स्नेचिंग हुई है.
रामगढ़: जिले में 1 घंटे के अंदर दो अलग-अलग जगहों में दो महिलाओं से सोने की चेन की छिनतई हुई है. बाइक सवार दो उचक्कों ने छिनतई की वारदात को अंजाम दिया है. दोनों मामलों में परिजन और भुक्तभोगी की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
केस स्टडी 1
इन दोनों छिनतई गैंग का आतंक रामगढ़ शहर में बढ़ गया है. उचक्के दिनदहाड़े महिलाओं से चेन छिनतई की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं. पहली घटना रांची रोड के बसंत विहार कॉलोनी के समीप भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई है. जहां बाइक सवार उचक्कों ने महिला के गले से सोने का चेन झपट्टा मार कर उड़ा दिया. हालांकि आधा चेन टूटकर वहीं गिर गया. भुक्तभोगी उस आधे टुकड़े को लेकर रामगढ़ थाना पहुंचीं और लिखित शिकायत दर्ज कराई है.
केस स्टडी 2
ठीक उसी समय एक बुजुर्ग थाने पहुंचे और उन्होंने भी छिनतई का लिखित शिकायत पुलिस से की है. उन्होंने पुलिस को बताया कि बिजुलिया सांत्वना शरण जाने वाले रास्ते में रामगढ़ एसडीपीओ परमेश्वर प्रसाद के आवास के गेट के सामने उनकी पत्नी से बाइक सवार दो उचक्के सोने की चेन छीनकर फरार हो गए.
दोनों जगह पर जब सीसीटीवी कैमरे का मिलान किया तो दोनों जगह पर एक ही हुलिया के छिनतई गैंग सदस्य नजर आये. कैलाश चंद्र शर्मा ने पुलिस को दिए गए आवेदन में बताया है कि वे पत्नी के साथ अस्पताल जा रहे थे. इसी दौरान बाइक सवार दो उचक्के पहुंचे और पीछे चल रही पत्नी रंजना देवी के गले से झपटा मारकर सोने की चेन की छिनतई कर फरार हो गए.
दिनदहाड़े महिला से चेन छिनतई
वहीं चेन छिनतई की शिकार बबीता ने बताया कि वह पूजा के लिए बेटी के साथ जा रही थी. इस दौरान बाइक सवार दो लड़के हमारा पीछा कर रहे थे. जहां पूजा हो रही थी वहां भीड़भाड़ थी. इस क्रम में अचानक बाइक सवार युवकों ने झपट्टा मारकर गले से सोने का चेन उड़ा लिया. इस दौरान चेन का आधा हिस्सा टूटकर वहीं गिर गया.
वहीं भुक्तभोगी महिला बबीता की बेटी प्रियांशी प्रिया ने बताया कि बाइक सवार युवक जब आगे-पीछे कर रहे थे तो उन लोगों को काफी डर लग रहा था. इस दौरान हम लोगों ने उन्हें टोका भी, लेकिन वे निडर होकर हमारा पीछा कर रहे थे. इस क्रम में अचानक बाइक मोड़कर आये और मां के गले से चेन झपटकर भाग गए.
उन्होंने बताया कि हमें छेड़खानी या अपहरण जैसी वारदात का भी डर लग रहा था. प्रियांशी ने बताया कि दिनदहाड़े अति व्यस्त इलाके में चेन छिनतई की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है. इससे पता चलता है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. पुलिस को आरोपियों पर कार्रवाई करने की जरूरत है.
जांच में जुटी पुलिस
वहीं पूरे मामले में रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे ने बताया कि दोनों मामलों पर कार्रवाई हो रही है. सीसीटीवी में गाड़ी नंबर और हुलिया का मिलान किया जा रहा है.
