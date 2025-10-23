ETV Bharat / state

रामगढ़ में दिनहदाड़े दो महिलाओं से चेन की छिनतई, सीसीटीवी में कैद हुई उचक्कों की करतूत

सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे बाइक सवार उचक्के. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रामगढ़: जिले में 1 घंटे के अंदर दो अलग-अलग जगहों में दो महिलाओं से सोने की चेन की छिनतई हुई है. बाइक सवार दो उचक्कों ने छिनतई की वारदात को अंजाम दिया है. दोनों मामलों में परिजन और भुक्तभोगी की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

केस स्टडी 1

इन दोनों छिनतई गैंग का आतंक रामगढ़ शहर में बढ़ गया है. उचक्के दिनदहाड़े महिलाओं से चेन छिनतई की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं. पहली घटना रांची रोड के बसंत विहार कॉलोनी के समीप भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई है. जहां बाइक सवार उचक्कों ने महिला के गले से सोने का चेन झपट्टा मार कर उड़ा दिया. हालांकि आधा चेन टूटकर वहीं गिर गया. भुक्तभोगी उस आधे टुकड़े को लेकर रामगढ़ थाना पहुंचीं और लिखित शिकायत दर्ज कराई है.

चेन छिनतई के भुक्तभोगी और परिजनों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

केस स्टडी 2

ठीक उसी समय एक बुजुर्ग थाने पहुंचे और उन्होंने भी छिनतई का लिखित शिकायत पुलिस से की है. उन्होंने पुलिस को बताया कि बिजुलिया सांत्वना शरण जाने वाले रास्ते में रामगढ़ एसडीपीओ परमेश्वर प्रसाद के आवास के गेट के सामने उनकी पत्नी से बाइक सवार दो उचक्के सोने की चेन छीनकर फरार हो गए.

दोनों जगह पर जब सीसीटीवी कैमरे का मिलान किया तो दोनों जगह पर एक ही हुलिया के छिनतई गैंग सदस्य नजर आये. कैलाश चंद्र शर्मा ने पुलिस को दिए गए आवेदन में बताया है कि वे पत्नी के साथ अस्पताल जा रहे थे. इसी दौरान बाइक सवार दो उचक्के पहुंचे और पीछे चल रही पत्नी रंजना देवी के गले से झपटा मारकर सोने की चेन की छिनतई कर फरार हो गए.

दिनदहाड़े महिला से चेन छिनतई