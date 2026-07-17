सहायक संचालक महिला के गले से चेन लूटकर भागे बाइकर्स
अंबिकापुर शहर के बीच कोतवाली थाना क्षेत्र में चेन स्नेचिंग की घटना सामने आई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 17, 2026 at 2:25 PM IST
सरगुजा: जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर सहायक संचालक पूनम तिवारी के गले से बाइकर्स बदमाश सोने का चेन लूटकर फरार हो गए. इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है.
बाइक सवार युवकों ने की चेन स्नेचिंग
पूनम तिवारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ हैं. पूनम तिवारी गुरुवार की दोपहर में लंच के लिए घर गई थीं. दोपहर करीब 2:45 से 3 बजे के बीच वे स्कूटी से वापस जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचीं. स्कूटी खड़ी करने के बाद जैसे ही वे पैदल कार्यालय की ओर बढ़ीं, उसी समय बाइक सवार दो युवक उनके पास पहुंचे.
बदमाशों ने बाइक की रफ्तार धीमी की और पूनम तिवारी के गले से सोने की चेन झपट ली. घटना इतनी तेजी से हुई कि वे कुछ समझ पातीं, उससे पहले ही दोनों आरोपी गुरुनानक चौक की ओर फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची.
अंबिकापुर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कोतवाली थाना और सीएसपी कार्यालय के ठीक सामने स्थित है. ऐसे में थाने के सामने हुई चेन स्नैचिंग से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस ने कार्यालय और आसपास लगे सीसीटीवी की जांच की. फुटेज में हेलमेट पहने बाइक सवार चेन छीनकर भागते नजर आए.
साइबर सेल की मदद से शहर के अन्य कैमरों की भी जांच की गई, जिसमें कुछ जगहों पर नकाबपोश युवकों की तस्वीरें मिली हैं. पुलिस उनकी पहचान करने में जुटी है.
पूनम तिवारी के पति और शिक्षक मनोज तिवारी ने बताया कि सोने की चेन का बिल पुलिस को दिया गया है और शिकायत दर्ज करा दी गई है. चेन करीब 3 तोले की थी, जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 4 लाख रुपए है.