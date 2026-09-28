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रांची में बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग, वीडियो में देखें किस तरह बेखौफ अपराधी वारदात को दे रहे अंजाम

रांची के एचबी रेड पर एक बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग की गई. इस दौरान महिला सड़क पर गिर गई. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

Chain snatching
रांची में चेन छिनतई (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 28, 2026 at 7:23 AM IST

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Updated : September 28, 2026 at 7:29 AM IST

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रांची: राजधानी रांची में चोरी और छिनतई की घटनाएं लगातार चिंता बढ़ा रही हैं. ताजा मामला एचबी रोड का है, जहां रविवार रात बाइक सवार दो स्नैचरों ने एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाते हुए उसके गले से सोने की चेन छीन ली. चेन बचाने की कोशिश में महिला सड़क पर गिरकर घायल हो गई. घटना के बाद दोनों आरोपी बाइक से फरार हो गए.

क्या है पूरा मामला

रांची पुलिस के अनुसार, बुजुर्ग महिला एक अन्य महिला के साथ एचबी रोड में टहल रही थी. इसी दौरान बाइक पर सवार दो युवक उसके पास पहुंचे. बाइक पर पीछे बैठे युवक ने मौका देखकर बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन झपटने की कोशिश की. महिला ने हिम्मत दिखाते हुए चेन पकड़ ली और उसे बचाने का प्रयास किया. लेकिन स्नैचर ने पूरी ताकत से चेन खींच दी.

घटना का सीसीटीवी फुटेज (Etv Bharat)

अचानक हुई इस खींचतान के कारण महिला अपना संतुलन खो बैठी और सड़क पर गिर गई. गिरने से महिला को चोट लगी, जबकि बाइक सवार दोनों आरोपी चेन लेकर मौके से फरार हो गए.

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात

चेन स्नैचिंग की यह पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. फुटेज में बाइक पर सवार दो युवक महिला को निशाना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं. घटना को अंजाम देने के बाद दोनों तेज गति से बाइक लेकर मौके से निकल जाते हैं. वारदात के बाद आसपास के लोगों ने महिला की मदद की. घटना की सूचना पुलिस को दी गई है. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों स्नैचरों की पहचान करने में जुटी है.

Chain snatching
रांची में चेन छिनतई (Etv Bharat)

सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता

इस घटना ने रांची में महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिस समय महिला अपने परिचित के साथ सामान्य रूप से टहल रही थी, उसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया. रांची के लोवर बाजार थाना पुलिस के सामने अब आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने और छीनी गई सोने की चेन बरामद करने की चुनौती है.

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Last Updated : September 28, 2026 at 7:29 AM IST

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