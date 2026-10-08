शव के गले से उतारी सोने की चेन, सिवान सदर अस्पताल में चोरी की तस्वीर CCTV में कैद
बिहार में घटनाएं आम बात है. अगर संवेदना भी मर जाए तो क्या कहेंगे? कुछ ऐसा ही मामला सिवान से सामने आया है. रिपोर्ट-इमरोज अहमद
Published : October 8, 2026 at 3:30 PM IST
सिवान : बिहार के सिवान सदर अस्पताल से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर के सामने रखे एक शव के गले से कथित तौर पर चैन निकालते एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में मास्क पहने एक युवक शव के पास पहुंचता है और कथित रूप से उसके गले से चैन निकालकर जेब में रखता दिखाई दे रहा है.
'पहचान होने के बाद होगी कार्रवाई'
इस संबंध में मॉडल अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार सिंह ने फोन पर बताया कि उन्हें वीडियो प्राप्त हुआ है. वीडियो के आधार पर युवक की पहचान कराई जा रही है. पहचान होने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
''वीडियो के आधार पर युवक की पहचान के लिए अस्पताल अधीक्षक को निर्देश दिया गया है. पहचान होने पर कार्रवाई की जाएगी.''- श्रीनिवास प्रसाद, सिविल सर्जन
लोगों ने लगाया गंभीर आरोप
अस्पताल में चर्चा है कि वीडियो में दिखाई दे रहा युवक अक्सर सदर अस्पताल आता-जाता रहता है. आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि वह अस्पताल आने वाले मरीजों को निजी क्लीनिक की ओर भेजने का काम करता है. हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.
पहले भी हो चुकी है चोरी की घटना
बताया जाता है कि इससे पहले भी सदर अस्पताल में मरीज के पैर से पायल चोरी होने की घटना सामने आ चुकी है. इसके बावजूद अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पर्याप्त गंभीरता नहीं बरते जाने के आरोप लग रहे हैं. ताजा वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है.
मरीजों के परिजनों में गुस्सा
घटना को लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. लोगों का कहना है कि अस्पताल जैसी जगह पर जहां मृतक के शव को भी सम्मान मिलना चाहिए, वहां शव से चोरी की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है.
वीडियो सामने आने के बाद सदर अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी निगरानी पर भी सवाल उठने लगे हैं. बताया जा रहा है कि मॉडल अस्पताल परिसर में जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इसके बावजूद अस्पताल परिसर में इस तरह की घटना होने और इसकी जानकारी तत्काल जिम्मेदार अधिकारियों तक नहीं पहुंचने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.
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