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शव के गले से उतारी सोने की चेन, सिवान सदर अस्पताल में चोरी की तस्वीर CCTV में कैद

शव को भी नहीं छोड़ा ( ETV Bharat )

सिवान : बिहार के सिवान सदर अस्पताल से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर के सामने रखे एक शव के गले से कथित तौर पर चैन निकालते एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में मास्क पहने एक युवक शव के पास पहुंचता है और कथित रूप से उसके गले से चैन निकालकर जेब में रखता दिखाई दे रहा है.

'पहचान होने के बाद होगी कार्रवाई'