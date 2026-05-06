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बिहार में चेन स्नैचिंग कांड का खुलासा, 40 ग्राम सोने की चेन बरामद, 4 अभियुक्त गिरफ्तार

पटना: बिहार की राजधानी पटना में बढ़ते चेन स्नैचिंग मामलों में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र में बीते सोमवार 4 मई को हुई चेन स्नैचिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा कर लिया है. मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही पुलिस ने चोरी की गई करीब 40 ग्राम सोने की चेन के साथ अन्य सामान भी बरामद किया है.

घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल: पटना पुलिस ने राजधानी में हुई हालिया चेन स्नेचिंग की एक बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई नगर पुलिस अधीक्षक (मध्य) दीक्षा के निर्देशन और सचिवालय-02 के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित एक विशेष टीम द्वारा की गई. दरअसल, घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस पर अपराधियों की जल्द धरपकड़ का भारी दबाव था. वीडियो में अपराधी खुलेआम वारदात को अंजाम देते दिखे थे, जिसे पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए तकनीकी और मानवीय अनुसंधान के जरिए संदिग्धों का पता लगाया.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

लूटा गया सामान बरामद: विशेष टीम ने घटना स्थल के आसपास लगे दर्जनों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, जिससे अपराधियों के भागने के रास्ते और उनकी पहचान पुख्ता हुई. इसी आधार पर पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी कर पहले दो मुख्य अभियुक्तों को दबोचा. उनकी निशानदेही पर पुलिस ने गिरोह के उन दो अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया, जो छीनी गई ज्वैलरी को खरीदने और उसे गलाकर ठिकाने लगाने का काम करते थे. इस त्वरित कार्रवाई से न केवल अपराधी पकड़े गए, बल्कि लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया गया.