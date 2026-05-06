बिहार में चेन स्नैचिंग कांड का खुलासा, 40 ग्राम सोने की चेन बरामद, 4 अभियुक्त गिरफ्तार
घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस पर अपराधियों की जल्द धरपकड़ का भारी दबाव था. पढ़ें खबर
Published : May 6, 2026 at 7:03 PM IST
पटना: बिहार की राजधानी पटना में बढ़ते चेन स्नैचिंग मामलों में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र में बीते सोमवार 4 मई को हुई चेन स्नैचिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा कर लिया है. मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही पुलिस ने चोरी की गई करीब 40 ग्राम सोने की चेन के साथ अन्य सामान भी बरामद किया है.
घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल: पटना पुलिस ने राजधानी में हुई हालिया चेन स्नेचिंग की एक बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई नगर पुलिस अधीक्षक (मध्य) दीक्षा के निर्देशन और सचिवालय-02 के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित एक विशेष टीम द्वारा की गई. दरअसल, घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस पर अपराधियों की जल्द धरपकड़ का भारी दबाव था. वीडियो में अपराधी खुलेआम वारदात को अंजाम देते दिखे थे, जिसे पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए तकनीकी और मानवीय अनुसंधान के जरिए संदिग्धों का पता लगाया.
लूटा गया सामान बरामद: विशेष टीम ने घटना स्थल के आसपास लगे दर्जनों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, जिससे अपराधियों के भागने के रास्ते और उनकी पहचान पुख्ता हुई. इसी आधार पर पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी कर पहले दो मुख्य अभियुक्तों को दबोचा. उनकी निशानदेही पर पुलिस ने गिरोह के उन दो अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया, जो छीनी गई ज्वैलरी को खरीदने और उसे गलाकर ठिकाने लगाने का काम करते थे. इस त्वरित कार्रवाई से न केवल अपराधी पकड़े गए, बल्कि लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया गया.
"केस दर्ज कर छानबीन शुरू करने के बाद सबसे पहले पप्पू कुमार की शिनाख्त हुई. इनके ऊपर पहले से भी कई केस दर्ज है. इनकी निशानदेही पर ही बाकी सभी आरोपियों का खुलासा हुआ. गिरफ्तार लोगों में से एक सोनार भी शामिल है जो सोने को गलाने का काम करते थे." - दीक्षा, सेंट्रल एसपी, पटना
आरोपियों से गहन पूछताछ: गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राजेश पाल, पप्पू कुमार, संतोष दत्तू देवकर और आदित्य राज के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, राजेश और पप्पू का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और वे शहर के विभिन्न इलाकों में सक्रिय थे. वहीं, संतोष और आदित्य इस गिरोह के लिए सोने को गलाने और बेचने का काम संभालते थे. पुलिस इन सभी से गहन पूछताछ कर रही है ताकि शहर में सक्रिय स्नेचिंग के अन्य नेटवर्क और गिरोह के बाकी साथियों का भी पता लगाया जा सके.
40 ग्राम सोने की चेन बरामद: पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी गई लगभग 40 ग्राम सोने की चेन बरामद की है. इसके साथ ही वारदात में इस्तेमाल किए गए तीन मोबाइल फोन और घटना के वक्त अपराधियों द्वारा पहने गए कपड़े भी जब्त किए गए हैं, पुलिस इन कपड़ों और मोबाइल डेटा को न्यायालय में महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर पेश करेगी.
विशेष अभियान जारी: नगर पुलिस अधीक्षक (मध्य) ने बताया कि गिरोह के सभी मुख्य सदस्य अब पुलिस की गिरफ्त में हैं और शहर में अपराध नियंत्रण के लिए विशेष अभियान जारी रहेगा. पुलिस का मानना है कि इस गिरोह के पकड़े जाने से पटना में स्नेचिंग की घटनाओं में कमी आएगी और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी.
इसे भी पढ़ें- चोरी, डकैती और चेन स्नैचिंग...हैदराबाद में शातिर अपराधी, कपड़े बदलकर पुलिस को ऐसे करते हैं गुमराह