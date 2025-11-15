आस्था की नगरी में असामाजिक तत्व कर रहे हैं अपना हाथ साफ, 40 से ज्यादा चेन स्नेचिंग और मोबाइल चोरी के मामले आए सामने
देवघर में प्रवचनकर्ता प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में असामाजिक तत्व द्वारा चेन स्नेचिंग और मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम दिया गया.
Published : November 15, 2025 at 6:59 PM IST
देवघर: बैद्यनाथ धाम में प्रख्यात प्रवचनकर्ता प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. लेकिन इस भीड़ में कई ऐसे शख्स भी हैं जो अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं. पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 200 की संख्या में महिला और पुरुष चोर भीड़ में मौजूद हैं और लोगों के मोबाइल एवं सोने की चैन चोरी कर उन्हें चूना लगा रहे हैं.
कार्यक्रम के पहले दिन जसीडीह थाना में करीब 40 ऐसे मामले सामने आए हैं. जिसमें श्रद्धालुओं ने यह शिकायत दर्ज कराई कि उनके बैग से मोबाइल और गले से सोने की चेन चोरी हो गई है. इतना ही नहीं बल्कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमराई हुई है. डीएसपी लक्ष्मण प्रसाद के अनुसार करीब एक हजार पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, लेकिन उसके बावजूद विभिन्न चौक चौराहों पर जाम की समस्या देखी जा रही है.
कार्यक्रम में पहुंचे कई लोगों ने कहा कि उन्हें 5 किलोमीटर पहले ही अपना वाहन लगाना पड़ता है. उसके बाद वह पैदल कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाते हैं. जिले के गिधनी मोड़ और कोटिया के पास रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है. जिससे आम लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. लगातार हो रही चोरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि लोग अगर प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो अपने घर से किसी भी महंगे सामान को लेकर न पहुंचे. लोग भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और भीड़ में सजग रहे.
