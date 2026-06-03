ताजमहल के पास से चेन लूटने वाले मुठभेड़ में गिरफ्तार; महिला पर्यटक ने कही यह बात
एकता थाना क्षेत्र में गढ़ी देवरी के पास मंगलवार रात पुलिस ने घेराबंदी की. जिसमें दोनों आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 3, 2026 at 8:31 AM IST
आगरा: ताजमहल के अति सुरक्षित यलो जोन में महिला पर्यटक की चेन लूटने वाले दो बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने चेन स्नेचिंग के बाद 100 से अधिक CCTV खंगाले और बदमाशों की पहचान की.
पुलिस ने जब महिला पर्यटक को लूटी गई चेन बरामद होने और बदमाश दबोचे जाने की सूचना दी तो महिला पर्यटक ने खुशी जाहिर की. उसने एक वीडियो बनाकर भी पुलिस को शेयर किया, जिसमें महिला पर्यटक कह रही हैं कि उन्हें इतनी जल्दी इस मामले के खुलासे और चेन की बरामदगी की उम्मीद नहीं थी. सीएम योगी आदित्यनाथ और आगरा पुलिस का धन्यवाद.
आंध्र प्रदेश के गुंटूर निवासी एम. माधवी रविवार को अपने समूह की अन्य महिलाओं के साथ ताजमहल देखने आई थीं. शिल्पग्राम के पास टैक्सी में बैठने से पहले ही आए बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारकर पर्यटक एम. माधवी से चेन लूटी और बाइक से फरार हो गए. ताजमहल के अति सुरक्षित यलो जोन में महिला पर्यटक के गले से चेन लूटने घटना से पुलिस में खलबली मच गई.
DCP सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि जब वारदात हुई थी. उस समय शिल्पग्राम क्षेत्र में भारी भीड़ थी. पुलिस वहां पर यातायात व्यवस्था संभालने में लगी थी. महिला पर्यटक की चेन लुटने के बाद पुलिस ने करीब 100 से अधिक CCTV फुटेज खंगाले.
इसमें एक आरोपी की पहचान अंसार के रूप में हुई. छानबीन में दूसरे आरोपी करन के बारे में जानकारी हुई. दोनों बदमाश हैं. उन दोनों के खिलाफ पहले से लूट के मुकदमे दर्ज हैं. घटना के दिन बाइक से घूम रहे थे. महिला पर्यटक जब उन्हें दिखी तो गले पर झपट्टा मारकर चेन लूट ले गए.
एसीपी ताज सुरक्षा मयंक तिवारी ने बताया कि एकता थाना क्षेत्र में गढ़ी देवरी के पास मंगलवार रात पुलिस ने घेराबंदी की. जिसमें दोनों आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. इस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की.
आत्मरक्षा में मोर्चा संभाला और फायरिंग की. जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी. पुलिस ने दबोच लिया. आरोपियों को गिरफ्तार किया. दोनों की तलाशी में महिला पर्यटक से लूटी चेन भी बरामद हो गई है.
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