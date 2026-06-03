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ताजमहल के पास से चेन लूटने वाले मुठभेड़ में गिरफ्तार; महिला पर्यटक ने कही यह बात

ताजमहल के पास से चेन लूटने वाले मुठभेड़ में गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )