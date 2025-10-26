ETV Bharat / state

रील देखकर चेन स्नेचिंग की घटना को दिया अंजाम, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, उगले कई राज

देहरादून पुलिस ने चेन स्नेचिंग करने वाले आरोपी को अरेस्ट कर लिया है.

Dehradun Chain Snatching
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 26, 2025 at 8:48 AM IST

देहरादून: पटेल नगर क्षेत्र में चेन स्नेचिंग की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने बल्लूपुर के पास से गिरफ्तार किया है. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि अपने ऊपर चढ़े उधार को उतारने के लिए उसने चेन स्नेचिंग की योजना बनाई थी. आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चेन स्नेचिंग की रील देखकर घटना को अंजाम दिया था. साथ ही पुलिस से बचने के लिए घटना के दौरान अपनी मोटर साइकिल की नम्बर प्लेट को निकाल दिया था और पहचान छिपाने के लिए घटना से पहले और बाद में कही भी हेलमेट को नहीं उतारा था.

गौर हो कि 19 अक्टूबर को सूरज रावत ने कोतवाली पटेल नगर में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी माता लक्ष्मी रावत नयागांव से प्रेमनगर की ओर जाते समय बाबा फार्म के पास किसी अज्ञात बुलेट सवार ने झपट्टा मारकर उनके गले की सोने की चेन छीन कर फरार हो गए. इस संबंध में पीड़ित की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.

आरोपी सोशल मीडिया पर रील देखने का आदी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चेन स्नेचिंग की रील देखकर आरोपी ने चेन स्नेचिंग की योजना बनाई थी. जिससे वह अपने ऊपर चढ़े उधार को चुका सके. आरोपी ने पटेलनगर क्षेत्र के अंतर्गत दुपट्टा मार्केट के पास एक राह चलती महिला के गले से चेन झपट ली. घटना के दौरान आरोपी ने अपनी बुलेट मोटरसाइकिल की नम्बर प्लेट को उतार दिया था और आने जाने वाले रास्ते मे कही भी हेलमेट को नहीं खोला. जिससे पुलिस उसे आसानी से ना पहचान सके. आरोपी ने घटना में छीनी गई चेन को बेचने का प्रयास किया गया था, लेकिन बिल ना होने के कारण वह उसे बेच नहीं पाया था.
चंद्रभान अधिकारी, कोतवाली पटेल नगर प्रभारी

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थाना स्तर से पुलिस टीम का गठन किया गया और पुलिस टीम ने घटनास्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला. सीसीटीवी कैमरों को चेक करने पर आरोपी ने घटना में बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया था और घटना से पहले और घटना के बाद रास्ते मे कही भी हेलमेट को नहीं उतारा. जिसके कारण आरोपी की पहचान करनी मुश्किल हो गई. पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर बल्लूपुर के पास से घटना में शामिल आरोपी 22 वर्षीय शिवम को गिरफ्तार किया गया. जिसकी निशानदेही पर पुलिस टीम ने आरोपी के बल्लूपुर चौक के पास स्थित घर से घटना में छीनी गई चेन बरामद कर ली.

