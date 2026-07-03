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रांची में स्नैचर्स एक्टिव, थाने के पीछे सरेआम महिला से छीन ली सोने की चेन

रांची: राजधानी में बाइकर्स गिरोह ने एक बार पुलिस को चुनौती दी है. इस बार मामला थोड़ा गंभीर है, क्योंकि स्नैचर्स ने रांची के बरियातू थाना से महज कुछ ही दूरी पर एक महिला के गले से सोने की चेन झपट लिया और मौके से फरार हो गए.

सब्जी लेकर लौट रही थी महिला

रांची में महिलाओं के लिए गले में सोने की चेन पहनना अब आसान नहीं रहा है, क्योंकि आए दिन स्नैचर्स उनके गले से कीमती चेन झपट ले रहे हैं. ताजा मामला रांची के बरियातू थाना क्षेत्र का है. महिला सब्जी खरीद वापस अपने घर लौट रही थी. इस बीच बाइक सवार दो अपराधी पहले महिला के आगे जाते हैं, फिर वापस लौटकर उसके गले से चेन छीन लेता है और मौके से फरार हो जाता है. अपराधियों को पकड़ने के लिए महिला उसके पीछे दौड़ी लेकिन तब तक अपराधी फरार हो गए. घटना शुक्रवार सुबह बरियातू थाना क्षेत्र स्थित अर्पण विला, विद्यापति मार्ग स्थित तेतर टोली गेट के समीप की है.

सीसीटीवी में कैद हुई चेन स्नैचिंग की घटना (ETV BHARAT)

सीसीटीवी में कैद हुई घटना