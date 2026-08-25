बिहार में फेमस डॉक्टर से बड़ी लूट, जिम से लौटते वक्त अपराधियों ने किया टारगेट
मुजफ्फरपुर में जिम से लौट रहे डॉक्टर से सोने की चेन लूट ली गई. घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. विवेक कुमार की रिपोर्ट
Published : August 25, 2026 at 7:21 PM IST
मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के इमलीचट्टी इलाके में मंगलवार सुबह बाइक सवार दो बदमाशों ने एक डॉक्टर को निशाना बनाया. बदमाशों ने उनके गले से करीब चार लाख रुपये की सोने की चेन झपट ली. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश बाइक से फरार हो गए. पूरी घटना आसपास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है. पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान में जुटी है.
डॉक्टर से सोने की चेन की लूट: जानकारी के मुताबिक, पीड़ित डॉक्टर की पहचान एसकेएमसीएच के नेफ्रोलॉजी विभाग में कार्यरत डॉक्टर प्रबोध कुमार के रूप में हुई है, जो सुबह जिम से निकलकर अपने क्लिनिक की ओर जा रहे थे. इसी दौरान अपाचे बाइक सवार दो बदमाश उनके पास पहुंचे. दोनों बदमाश हेलमेट पहने हुए थे. बाइक पर पीछे बैठे बदमाश ने अचानक नीचे उतरकर डॉक्टर के गले से सोने की चेन झपट ली. इसके बाद वह तेजी से बाइक पर बैठा और अपने साथी के साथ मौके से फरार हो गया.
4 लाख रुपये है चेन की कीमत : अचानक हुई इस वारदात से डॉक्टर भी कुछ देर के लिए सकते में आ गए. उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी. डॉक्टर के अनुसार, झपटी गई चेन करीब 25 ग्राम की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग चार लाख रुपये बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही ब्रह्मपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली.
CCTV खंगाल रही पुलिस : फुटेज में दोनों बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने बदमाशों के भागने वाले रास्ते की भी जांच शुरू कर दी है. ब्रह्मपुरा थानाध्यक्ष बिपिन रंजन ने बताया कि डॉक्टर सुबह जिम से लौट रहे थे, इसी दौरान उनके साथ चेन झपटमारी की घटना हुई.
"CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. आसपास के इलाकों में लगे अन्य CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि बदमाशों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके."- बिपिन रंजन, ब्रह्मपुरा थानाध्यक्ष
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