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बिहार में फेमस डॉक्टर से बड़ी लूट, जिम से लौटते वक्त अपराधियों ने किया टारगेट

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के इमलीचट्टी इलाके में मंगलवार सुबह बाइक सवार दो बदमाशों ने एक डॉक्टर को निशाना बनाया. बदमाशों ने उनके गले से करीब चार लाख रुपये की सोने की चेन झपट ली. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश बाइक से फरार हो गए. पूरी घटना आसपास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है. पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान में जुटी है.

डॉक्टर से सोने की चेन की लूट: जानकारी के मुताबिक, पीड़ित डॉक्टर की पहचान एसकेएमसीएच के नेफ्रोलॉजी विभाग में कार्यरत डॉक्टर प्रबोध कुमार के रूप में हुई है, जो सुबह जिम से निकलकर अपने क्लिनिक की ओर जा रहे थे. इसी दौरान अपाचे बाइक सवार दो बदमाश उनके पास पहुंचे. दोनों बदमाश हेलमेट पहने हुए थे. बाइक पर पीछे बैठे बदमाश ने अचानक नीचे उतरकर डॉक्टर के गले से सोने की चेन झपट ली. इसके बाद वह तेजी से बाइक पर बैठा और अपने साथी के साथ मौके से फरार हो गया.

पुलिस का बयान (ETV Bharat)

4 लाख रुपये है चेन की कीमत : अचानक हुई इस वारदात से डॉक्टर भी कुछ देर के लिए सकते में आ गए. उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी. डॉक्टर के अनुसार, झपटी गई चेन करीब 25 ग्राम की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग चार लाख रुपये बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही ब्रह्मपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली.