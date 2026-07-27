आगरा में फिर चेन पुलिंग:बच्चे छूटने पर दंपती ने रामनगर एक्सप्रेस ट्रेन की खींची चेन,आरपीएफ ने थाने में बैठाया
बच्चों के प्लेटफॉर्म पर छूट जाने से परेशान दंपती ने की चेन पुलिंग
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 1:36 PM IST
आगरा: आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर रविवार रात रामनगर एक्सप्रेस में चेन पुलिंग को लेकर जमकर हंगामा हुआ. बच्चों के प्लेटफॉर्म पर छूट जाने से परेशान एक दंपती ने चलती ट्रेन की चेन खींच दी. सूचना पर पहुंची आरपीएफ ने पहले शक के आधार पर एक यात्री को पकड़ा, फिर आरोपी परिवार को ट्रेन से उतारकर थाने ले गई. जिसकी वजह से ट्रेन भी करीब 20 मिनट की देरी से रवाना हुई.
आरपीएफ पोस्ट प्रभारी प्रियव्रत दहिया ने बताया कि आगरा फोर्ट स्टेशन से रात 8:50 बजे रामनगर एक्सप्रेस रवाना होने वाली थी, तभी मथुरा निवासी एक दंपती जल्दबाजी में ट्रेन में सवार हो गए. जल्दबाजी में दंपति के बच्चे प्लेटफॉर्म पर ही रह गए. जैसे ही अभिभावकों को बच्चे की स्टेशन पर छूटने का पता चला. दंपती ने तत्काल जनरल कोच में चेन पुलिंग कर दी. जिससे ट्रेन तो रुक गई, लेकिन चेन पुलिंग की सूचना पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) हरकत में आ गई.
आरपीएफ ने पहले एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया. उससे पूछताछ की, जांच के बाद चेन पुलिंग करने वाले दंपती और उनके परिवार को हिरासत में लेकर ट्रेन से उतार लिया और आरपीएफ पोस्ट ले गई, इस दौरान यात्रियों और आरपीएफ कर्मियों के बीच काफी देर तक नोकझोंक और हंगामा होता रहा. जिससे विवाद हुआ और रामनगर एक्सप्रेस निर्धारित समय की देरी से रवाना हुई.
आरपीएफ पोस्ट प्रभारी प्रियव्रत दहिया ने बताया कि परिवार के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है. क्योंकि, चेन पुलिंग केवल आपात स्थिति में ही की जा सकती है. जिसमें दुर्घटना या किसी यात्री की तबीयत बिगड़ना शामिल है. यात्रियों से अपील है कि यदि उनका कोई परिजन या सामान स्टेशन पर छूट जाए तो इस स्थिति में चेन पुलिंग नहीं करें. यह नियमों के विरुद्ध है. इसमें संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है.