हांसी भाखड़ा टी-कनेक्शन विवाद: जंजीरों में बंधे चानौत के ग्रामीण, बोले- "पानी दो या हमें गुलाम घोषित करो"
भाखड़ा टी-कनेक्शन विवाद पर चानौत में ग्रामीण जंजीरों में बंधकर विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही विधायक पर टी हटवाने, लाठीचार्ज, केस दर्ज का आरोप लगाया.
Published : June 24, 2026 at 1:38 PM IST
हांसी : भाखड़ा जल आपूर्ति से जुड़े टी-कनेक्शन विवाद को लेकर हांसी के गांव चानौत में ग्रामीणों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है. मंगलवार को ग्रामीणों ने जंजीरों में बंधकर गांव में मार्च निकाला और खुद को आजाद भारत का "गुलाम नागरिक" बताते हुए सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक गांव को शहरी पाइपलाइन के टी-कनेक्शन से पानी नहीं मिलेगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.
सरकार और विधायक पर लगाए गंभीर आरोप: धरना स्थल पर आयोजित प्रेस वार्ता में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरकार की जानकारी में गांव के लिए टी-कनेक्शन लगाया गया था, लेकिन बाद में उसे हटवा दिया गया. उनका दावा है कि हांसी के विधायक विनोद भयाना ने टी-कनेक्शन हटवाने में भूमिका निभाई और आंदोलन के दौरान महिलाओं पर लाठीचार्ज कराया गया. ग्रामीणों का आरोप है कि विरोध करने वालों पर बाद में मुकदमे भी दर्ज किए गए. इस दौरान पूर्व सरपंच सत्यवान दुहन ने कहा कि, "पहले सरकार ने गांव के लिए टी-कनेक्शन लगवाया और बाद में उसे हटवा दिया. महिलाओं पर लाठियां बरसाईं और ग्रामीणों पर केस दर्ज कर दिए गए. हमारे साथ अन्याय हुआ है."
सोमेश पंडित ने खोले कई दावे: वहीं, धरना स्थल पर पहुंचे सोमेश पंडित ने दावा किया कि उन्हें सरकार की ओर से आमरण अनशन समाप्त करवाने और गांव में टी-कनेक्शन लगवाने के लिए भेजा गया था. उस समय उन्हें यही बताया गया था कि मामला शांत करवाना है, लेकिन बाद में पूरी स्थिति बदल गई. उन्हें भी इस पूरे घटनाक्रम में अन्याय का सामना करना पड़ा है.अधिकारियों ने मुझे कहा था कि मामला शांत करवा दो, इसलिए मैं यहां आया था. मुझे यह नहीं पता कि टी कहां से आई, लेकिन अब मेरे साथ भी अन्याय हुआ है."
"बलिदान देना पड़ा तो भी पीछे नहीं हटूंगा": सोमेश पंडित ने आगे कहा कि, "यदि इस आंदोलन में बलिदान भी देना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे. जिन अधिकारियों ने मुझे इस मामले में आगे किया, अब उन्हें भी जवाब देना होगा. चानौत के लोगों को उनका हक दिलाने की लड़ाई जारी रहेगी. अगर इस आंदोलन में मेरी बलिदानी भी हो गई तो पीछे नहीं हटूंगा. जिन्होंने मुझे यहां भेजा था, उन्हें भी जवाब देना होगा."
विधायक पर लगाए सीधे आरोप: सोमेश पंडित ने आरोप लगाया कि टी-कनेक्शन उखाड़ने और आंदोलन के दौरान महिलाओं पर लाठीचार्ज करवाने के पीछे हांसी के विधायक विनोद भयाना की भूमिका रही. उनका कहना था कि विधायक नहीं चाहते कि इस लाइन के माध्यम से चानौत गांव को पानी मिले. हालांकि इन आरोपों पर विधायक की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. सोमेश पंडित ने कहा कि, "टी उखाड़ने और महिलाओं पर लाठीचार्ज करवाने का पूरा खेल विधायक विनोद भयाना ने किया. वह नहीं चाहते कि इस लाइन से गांव को पानी मिले."
धरना कमेटी ने एसपी की टिप्पणी पर जताई नाराजगी: वहीं, धरना कमेटी प्रमुख अनूप चानौत और पूर्व सरपंच सत्यवान दुहन ने कहा कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है. उन्होंने पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदर्शनकारियों को कथित तौर पर शरारती तत्व बताए जाने पर नाराजगी जताई. हालांकि उन्होंने एसपी के पद का सम्मान करते हुए कहा कि ऐसी टिप्पणी उचित नहीं है. अनूप चानौत ने कहा कि, "हम सिर्फ अपने पानी के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं. पहले लाठीचार्ज हुआ, फिर केस दर्ज किए गए. जब तक स्थायी समाधान नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा."
पानी मिलने तक आंदोलन रहेगा जारी: प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने दोहराया कि गांव में पेयजल संकट का स्थायी समाधान होने तक उनका धरना और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. उनका कहना है कि सरकार को पहले लगाए गए टी-कनेक्शन और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए ताकि गांव को नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके.
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