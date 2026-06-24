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हांसी भाखड़ा टी-कनेक्शन विवाद: जंजीरों में बंधे चानौत के ग्रामीण, बोले- "पानी दो या हमें गुलाम घोषित करो"

हांसी भाखड़ा टी-कनेक्शन विवाद ( ETV Bharat )

हांसी : भाखड़ा जल आपूर्ति से जुड़े टी-कनेक्शन विवाद को लेकर हांसी के गांव चानौत में ग्रामीणों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है. मंगलवार को ग्रामीणों ने जंजीरों में बंधकर गांव में मार्च निकाला और खुद को आजाद भारत का "गुलाम नागरिक" बताते हुए सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक गांव को शहरी पाइपलाइन के टी-कनेक्शन से पानी नहीं मिलेगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. सरकार और विधायक पर लगाए गंभीर आरोप: धरना स्थल पर आयोजित प्रेस वार्ता में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरकार की जानकारी में गांव के लिए टी-कनेक्शन लगाया गया था, लेकिन बाद में उसे हटवा दिया गया. उनका दावा है कि हांसी के विधायक विनोद भयाना ने टी-कनेक्शन हटवाने में भूमिका निभाई और आंदोलन के दौरान महिलाओं पर लाठीचार्ज कराया गया. ग्रामीणों का आरोप है कि विरोध करने वालों पर बाद में मुकदमे भी दर्ज किए गए. इस दौरान पूर्व सरपंच सत्यवान दुहन ने कहा कि, "पहले सरकार ने गांव के लिए टी-कनेक्शन लगवाया और बाद में उसे हटवा दिया. महिलाओं पर लाठियां बरसाईं और ग्रामीणों पर केस दर्ज कर दिए गए. हमारे साथ अन्याय हुआ है." जंजीरों में बंधे चानौत के ग्रामीण (ETV Bharat) सोमेश पंडित ने खोले कई दावे: वहीं, धरना स्थल पर पहुंचे सोमेश पंडित ने दावा किया कि उन्हें सरकार की ओर से आमरण अनशन समाप्त करवाने और गांव में टी-कनेक्शन लगवाने के लिए भेजा गया था. उस समय उन्हें यही बताया गया था कि मामला शांत करवाना है, लेकिन बाद में पूरी स्थिति बदल गई. उन्हें भी इस पूरे घटनाक्रम में अन्याय का सामना करना पड़ा है.अधिकारियों ने मुझे कहा था कि मामला शांत करवा दो, इसलिए मैं यहां आया था. मुझे यह नहीं पता कि टी कहां से आई, लेकिन अब मेरे साथ भी अन्याय हुआ है."