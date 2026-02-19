ETV Bharat / state

रेल यात्रियों के लिये खुशखबरी! अब ट्रेनों के टाॅयलेट में नहीं मिलेंगे चेन वाले मग, जानिये रेलवे ने क्यों किया बदलाव?

प्रयागराज : ट्रेन यात्रा के दौरान टाॅयलेट इस्तेमाल करने के पर जंजीर से बंधे मग और टपकते पानी की समस्या से यात्रियों को निजात मिलेगी. भारतीय रेलवे ने बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है. अब कोच के शौचालयों में मग की जगह आधुनिक जेट स्प्रे लगाए जाएंगे.

'सफाई व्यवस्था होगी बेहतर' : उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत्र त्रिपाठी ने बताया कि जेट स्प्रे के इस्तेमाल से पानी का अनावश्यक फैलाव नहीं होगा और शौचालय अपेक्षाकृत सूखा और स्वच्छ रहेगा. इससे न केवल सफाई व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि यात्रियों को भी ज्यादा सुविधा मिलेगी.

'कुछ ट्रेनों में लगाए जा चुके हैं जेट स्प्रे' : उन्होंने बताया कि कुछ वीआईपी और प्रीमियम ट्रेनों में पहले से ही जेट स्प्रे लगाए जा चुके हैं, लेकिन अब इसे सभी ट्रेनों में लागू करने की तैयारी है. उत्तर रेलवे की चुनिंदा ट्रेनों में सफल ट्रायल के बाद अब उत्तर मध्य रेलवे इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने जा रहा है.



'10 प्रमुख ट्रेनों के एसी कोच में जेट स्प्रे लगाए जाएंगे' : उन्होंने बताया कि पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हमसफर, संगम, श्रमशक्ति समेत 10 प्रमुख ट्रेनों के एसी कोच में जेट स्प्रे लगाए जाएंगे. ट्रायल सफल रहने पर यह सुविधा धीरे-धीरे अन्य ट्रेनों और कोचों तक भी पहुंचाई जाएगी.

रेलवे का मानना है कि यह कदम न सिर्फ यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत रेल यात्रा को ज्यादा सुरक्षित और साफ-सुथरा बनाने में भी मदद करेगा. उन्होंने बताया कि रेलवे में साफ–सफाई की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ऑन बोर्ड सेवा को मंजूरी दी गई है. इस नीति का उद्देश्य गैर पेशेवर कामकाज को खत्म कर यात्रियों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करना है.