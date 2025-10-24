ETV Bharat / state

चाईबासा सदर अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप, 7 साल के मासूम की जान से खिलवाड़!

चाईबासा सदर अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगा है.

Chaibasa Sadar Hospital management accused of negligence
सदर अस्पताल चाईबासा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 24, 2025 at 9:35 PM IST

चाईबासाः पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल चाईबासा पर बेहद गंभीर आरोप लगा है. मजदूर कामगार यूनियन के नेता माधव चंद्र कुंकल ने आरोप लगाया है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण 7 वर्षीय मासूम बच्चे को एचआईवी पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया.

थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चा

यूनियन नेता और परिजनों की ओर से बताया जा रहा है कि बच्चा लंबे समय से थैलेसीमिया बीमारी से जूझ रहा है. इस बीमारी में मरीज को जीवनभर लगातार रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है. इलाज के इसी क्रम में अस्पताल द्वारा बच्चे को रक्त चढ़ाया गया. अस्पताल प्रबंधन पर आरोप है कि इसी दौरान बच्चे को एचआईवी संक्रमण वाला रक्त चढ़ा दिया गया.

जानकारी देते मजदूर कामगार यूनियन के नेता और सिविल सर्जन (ETV Bharat)

नेता ने लगाये गंभीर आरोप

मजदूर कामगार यूनियन के नेता माधव चंद्र कुंकल ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि यह केवल एक बच्चा नहीं, बल्कि उन तमाम मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ है जो नियमित रूप से रक्त लेते हैं. उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही और लापरवाह जांच प्रणाली के कारण ये वाकया हुआ है.

अस्पताल प्रबंधन ने क्या कहा

इस मामले में सदर अस्पताल के सिविल सर्जन जुझारू मांझी ने कहा है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि अस्पताल यह पता लगाएगा कि वास्तव में रक्त देने की प्रक्रिया में किस स्तर पर चूक हुई. सिविल सर्जन ने यह भी कहा कि अब तक जिन बच्चों को रक्त चढ़ाया गया है, उन सभी की जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि और किसी बच्चे को संक्रमित रक्त न दिया गया हो.

सिविल सर्जन जुझारू मांझी का कहना है कि यह बता पाना अभी मुश्किल है कि एचआईवी पॉजिटिव अभी हम इसकी जांच कर रहे हैं. इस थैलेसिमिया के जितने भी लोगों को ब्लड चढ़ाया गया है उन सभी को चिन्हित कर दोबारा जांच किया जाएगा उसके बाद ही किसी भी प्रकार के नतीजे पर पहुंचा जा सकता है.

परिजनों में दहशत और आक्रोश

इस घटना से बच्चे के परिजन और अन्य मरीजों के बीच भय और आक्रोश का माहौल है. उनका कहना है कि अगर सरकारी अस्पताल में ही रक्त की शुद्धता और सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगें, तो गरीब और मध्यमवर्गीय मरीजों का इलाज कहां होगा.

मामला गरमाने के आसार

मजदूर संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता इस मामले को लेकर वृहद आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं. उनका कहना है कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए.

एचआईवी संक्रमण वाला रक्त
CHAIBASA SADAR HOSPITAL
HOSPITAL MANAGEMENT ACCUSED
TRANSFUSION INFECTED BLOOD
NEGLIGENCE IN GOVERNMENT HOSPITAL

