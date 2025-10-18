ETV Bharat / state

चाईबासा पुलिस ने दो सक्रिय नक्सलियों को किया गिरफ्तार, हथियार व कारतूस बरामद

चाईबासा में पुलिस बल ने सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर के संयुक्त अभियान के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया है.

Chaibasa police arrested two active Naxalites in West Singhbhum district
पुलिस के शिकंजे में नक्सली (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 18, 2025 at 6:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चाईबासा: रांची के महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के निर्देशन में झारखंड पुलिस, कोबरा, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और झारखंड जगुआर के संयुक्त अभियान के तहत नक्सली संगठनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इस दिशा में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है. पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा पुलिस ने सीआरपीएफ 26 बटालियन के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए दो सक्रिय नक्सलियों को गिरफ्तार किया है.

'नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, आसन, असीम मंडल, अजय महतो, सागर आंगड़िया, अरविंद एवं अन्य साथियों के नेतृत्व में कोल्हान (सारंडा) क्षेत्र में सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई जा रही थी. इसी दौरान प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर चाईबासा पुलिस ने कार्रवाई की.' अमित रेणु, पुलिस अधीक्षक

दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है

दिनांक 09 अक्टूबर 2025 की रात्रि में छोटानागपुर थाना क्षेत्र के रातामाटी इलाके में पुलिस ने आईईडी (IED) लगाने के प्रयास में शामिल दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार किए गए नक्सलियों की पहचान- 1. अल्बर्ट लोमगा उर्फ रेगो लोमगा (19 वर्ष), पिता जोसेफ लोमगा, निवासी ग्राम संकुल, थाना बंदगांव, जिला पश्चिमी सिंहभूम और 2. विकास लोमगा उर्फ पापा लोमगा (20 वर्ष), पिता सतराम लोमगा, निवासी ग्राम संकुल, थाना बंदगांव, जिला पश्चिमी सिंहभूम.

दोनों नक्सली संगठन में सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे और क्षेत्र में आईईडी लगाकर सुरक्षाबलों को निशाना बनाने की योजना में शामिल थे.

TAGGED:

WEST SINGHBHUM DISTRICT
POLICE ARRESTED NAXALITES
नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन
POLICE OPERATION IN CHAIBASA
NAXALITES ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.