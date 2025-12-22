ETV Bharat / state

अजमेर: बॉलीवुड की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में चादर पेश

अजमेर: मुंबई के फिल्म उद्योग 'बॉलीवुड' के कई कलाकारों ने अजमेर में उर्स के मौके पर चादर भेंट की. सूफियाना कव्वाली और बैंड बाजे के साथ चादर को जुलूस के रूप में ले जाया गया. दरगाह बाजार से शुरू हुआ यह जुलूस दरगाह शरीफ पहुंचा. यहां बॉलीवुड फिल्म अभिनेताओं ने बड़ी धूमधाम से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को चादर पेश की. उर्स के मौके पर यह चादर दरगाह के खादिम एवं बॉलीवुड के दुआईगो सैय्यद कुतबुद्दीन सखी के जरिए पेश की गई. बॉलीवुड की ओर से यह चादर पेश करने अभिनेता अतहर हबीब, पंकज बैरी, रोहित सोनी और अभिनेत्री सोनिया शर्मा पहुंचे थे.

हर साल बॉलीवुड की ओर से अजमेर दरगाह में चादर चढ़ाई जाती है. पिछले 15 सालों से यह चादर दरगाह के खादिम एवं बॉलीवुड के दुआईगो सैय्यद कुतबुद्दीन सखी के जरिए जुलूस के रूप में चढ़ाई जाती है. इस चादर में शामिल कलाकार अतहर हबीब ने कहा कि ख्वाजा साहब के दरबार में आकर उन्हें खुशी हुई. फिल्म अभिनेता पंकज बैरी ने कहा कि वे पिछले 3 सालों से बॉलीवुड चादर के साथ आ रहे हैं. अभिनेत्री सोनिया शर्मा ने कहा कि चादर में शामिल होकर उन्हें अच्छा लगा है और सबकी सलामती व खुशियों के लिए दुआ मांगी है.

