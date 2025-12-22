ETV Bharat / state

अजमेर: बॉलीवुड की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में चादर पेश

बॉलीवुड के कलाकारों की ओर से पिछले 15 सालों से यह चादर दरगाह में चढ़ाई जा रही है.

Khwaja Garib Nawaz dargah
दरगाह में चादर लेकर जाते बॉलीवुड कलाकार (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 22, 2025 at 4:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: मुंबई के फिल्म उद्योग 'बॉलीवुड' के कई कलाकारों ने अजमेर में उर्स के मौके पर चादर भेंट की. सूफियाना कव्वाली और बैंड बाजे के साथ चादर को जुलूस के रूप में ले जाया गया. दरगाह बाजार से शुरू हुआ यह जुलूस दरगाह शरीफ पहुंचा. यहां बॉलीवुड फिल्म अभिनेताओं ने बड़ी धूमधाम से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को चादर पेश की. उर्स के मौके पर यह चादर दरगाह के खादिम एवं बॉलीवुड के दुआईगो सैय्यद कुतबुद्दीन सखी के जरिए पेश की गई. बॉलीवुड की ओर से यह चादर पेश करने अभिनेता अतहर हबीब, पंकज बैरी, रोहित सोनी और अभिनेत्री सोनिया शर्मा पहुंचे थे.

हर साल बॉलीवुड की ओर से अजमेर दरगाह में चादर चढ़ाई जाती है. पिछले 15 सालों से यह चादर दरगाह के खादिम एवं बॉलीवुड के दुआईगो सैय्यद कुतबुद्दीन सखी के जरिए जुलूस के रूप में चढ़ाई जाती है. इस चादर में शामिल कलाकार अतहर हबीब ने कहा कि ख्वाजा साहब के दरबार में आकर उन्हें खुशी हुई. फिल्म अभिनेता पंकज बैरी ने कहा कि वे पिछले 3 सालों से बॉलीवुड चादर के साथ आ रहे हैं. अभिनेत्री सोनिया शर्मा ने कहा कि चादर में शामिल होकर उन्हें अच्छा लगा है और सबकी सलामती व खुशियों के लिए दुआ मांगी है.

पढ़ें: 814th Urs : हजरत ख्वाजा गरीब नवाज में खोला गया जन्नती दरवाजा

अभिनेता रोहित सोनी ने भी चादर पेश कर जीवन में कामयाबी की दुआ मांगी. इन सभी फिल्म कलाकारों को दरगाह में जियारत सैय्यद कुतबुद्दीन सखी ने कराई. साथ ही दस्तारबंदी कर दरबार का तबर्रुक भेंट किया.

यह भी पढ़ें: ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें उर्स से पहले प्रशासन ने चढ़ाई अकीदत की चादर, सुरक्षा-व्यवस्था तैयार

रक्षा मंत्री की ओर से पेश होगी चादर: अजमेर शरीफ दरगाह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बॉलीवुड की चादर के बाद अब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चादर 23 दिसंबर को और कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चादर 24 दिसंबर को पहुंचेगी.

TAGGED:

AJMER URSH
ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह
मोदी की ओर से चादर पेश
CHADAR OFFERED FROM BOLLYWOOD
KHWAJA GARIB NAWAZ DARGAH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.