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बिहार में उफान पर बागमती नदी, औराई में तेज बहाव में बहा चचरी पुल, 4 हजार ग्रामीणों का संपर्क टूटा.

मुजफ्फरपुर के औराई में बागमती नदी के उफान से चचरी पुल बह गया है, चार हजार लोगों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है.

BAGMATI RIVER CHACHRI POOL WASHED
तेज बहाव में बहा चचरी पुल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 23, 2026 at 9:07 PM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी एक बार फिर उफान पर है और इसका सबसे बड़ा असर जिले के औराई प्रखंड के हजारों ग्रामीणों पर पड़ रहा है. बागमती नदी के तेज बहाव में जिले के मधुबन प्रताप गांव के पास बना चचरी पुल पूरी तरह बह गया है. यह पुल स्थानीय ग्रामीणों के लिए एक जीवनरेखा की तरह था जिसके सहारे लोग रोजमर्रा के काम, पढ़ाई और इलाज के लिए अपनी आवश्यक आवाजाही करते थे.

टूटा जिला मुख्यालय से संपर्क: ग्रामीण दीपु सहनी ने बताया कि पिछले कई दिनों से बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था और नदी की तेज धार व प्रशासनिक उदासीनता के बीच आखिरकार चचरी पुल बह गया. पुल के बह जाने से अब कई महत्वपूर्ण गांवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय से लगभग पूरी तरह से टूट गया है. पुल टूटने के बाद से प्रभावित ग्रामीणों की रोजमर्रा की परेशानियां काफी हद तक बढ़ गई हैं.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

"कई दिनों से बागमती का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था. नदी की तेज धार और प्रशासनिक उदासीनता के बीच चचरी पुल बह गया. हमलोग का संपर्क प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय से लगभग पूरी तरह से टूट गया है." -दीपु सहनी, ग्रामीण

मजदूरों और मरीजों पर संकट: अब लोगों को आवश्यक आवागमन के लिए केवल नाव का ही सहारा लेना पड़ेगा, जिसका सबसे ज्यादा बुरा असर स्कूली बच्चों, गंभीर मरीजों और रोज कमाने-खाने वाले मजदूरों पर सीधे पड़ेगा. बच्चों की पढ़ाई इससे बुरी तरह प्रभावित होगी, मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचने में काफी दिक्कत होगी और गरीब मजदूरों की रोजी-रोटी पर भी संकट गहरा सकता है. गोताखोर मनोज सहनी का कहना है कि हर साल बाढ़ के कारण ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन स्थायी पुल निर्माण की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं होती.

बाढ़ का खतरा बरकरार: ग्रामीणों का आरोप है कि नेताओं के भाषणों में विकास की बातें जरूर होती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर लोग आज भी चचरी पुल और नाव के भरोसे ही जीवन जीने को मजबूर हैं. फिलहाल बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बाढ़ का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है. यदि नदी का जलस्तर इसी तरह लगातार बढ़ता रहा तो आसपास के सभी निचले ग्रामीण इलाकों में भी बाढ़ का पानी तेजी से फैल सकता है.

ग्रामीणों की नजर प्रशासन पर: अब परेशान ग्रामीणों की नजर पूरी तरह से प्रशासन पर टिकी है कि राहत और वैकल्पिक व्यवस्था कब तक उनके लिए उपलब्ध कराई जाती है. इस चचरी पुल के अचानक बह जाने से लगभग 4 हजार लोगों की बड़ी आबादी का प्रखंड मुख्यालय से दैनिक आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाएगा. हर साल बाढ़ के दौरान चचरी पुल बह जाता है जिसके कारण स्थानीय ग्रामीण आपसी सहयोग से इसे हमेशा दोबारा खुद ही बनाते हैं.

राहत कार्य में जुटा प्रशासन: इस अस्थाई पुल के निर्माण में लगभग 50 हजार रुपये तक का बड़ा खर्च आता है जिसे ग्रामीण मिलकर वहन करते हैं. एसडीएम ईस्ट तुषार कुमार के मुताबिक फिलहाल बागमती का पानी फिर से कुछ कम हुआ है, जो भी क्षति हुई है उसका आंकलन किया जा रहा है और राहत कार्य भी जारी है. ग्रामीण लगातार प्रशासन से इस दिशा में एक उचित और स्थाई समाधान निकालने की मांग कर रहे हैं.

"फिलहाल बागमती का पानी फिर से कुछ कम हुआ है, जो भी क्षति हुई है उसका आंकलन किया जा रहा है और राहत कार्य भी जारी है." - तुषार कुमार, एसडीएम ईस्ट

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