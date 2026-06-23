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बिहार में उफान पर बागमती नदी, औराई में तेज बहाव में बहा चचरी पुल, 4 हजार ग्रामीणों का संपर्क टूटा.

तेज बहाव में बहा चचरी पुल ( ETV Bharat )