प्रयोगशाला सहायक के लिए निकला विज्ञापन, 27 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन, रसायनज्ञ का प्रवेश पत्र जारी

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक सैंपलर ग्रेड 2 के रिक्त पदों के लिए लिखित भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है. इसके तहत अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा. इसके लिए vyapamcg.cgstate.gov.in पर लॉगिन करके आवेदन करना है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक सैंपलर ग्रेड 2 के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी किया है. इस पद के लिए 27 जनवरी शाम 5:00 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन दिए जा सकते है. 11 जनवरी को होने वाली छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल नया रायपुर के अंतर्गत रसायनज्ञ के पद के लिए होने वाली परीक्षा का प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया गया है.

प्रयोगशाला सहायक सैंपलर ग्रेड 2 के के लिए जारी किए गए निर्देश में ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तारीख 2 जनवरी 2026 से शुरू हुई है. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 27 जनवरी 2026 शाम 5:00 तक है.

22 मार्च को हो सकती है परीक्षा

आवेदन पत्र में किसी तरह की गलती होने पर उसे 28 जनवरी 2026 से 30 जनवरी 2026 तक सुधारा जा सकता है. वहीं परीक्षा की संभावित तारीख 22 मार्च 2026 हो सकती है. परीक्षा का समय 11:00 बजे से 1:15 तक रखा गया है. 16 मार्च 2026 को प्रवेश पत्र जारी करने की तारीख निर्धारित की गई है.

संभागीय मुख्यालय में परीक्षा केंद्र

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा पर्यावरण संरक्षण मंडल के लिए होने वाले प्रयोगशाला सहायक सैंपलर ग्रेड 2 की परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ के सभी पांच संभागीय मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इन्हीं परीक्षा केन्दों पर परीक्षा ली जाएगी.

छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को वापस होगा परीक्षा शुल्क

ऑनलाइन आवेदन के लिए जो नियम दिया गया है उसमें परीक्षा शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन ही करना है. छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो परीक्षा में उपस्थित होंगे उनके परीक्षा शुल्क व्यापम के द्वारा वापस कर दिया जाएगा. परीक्षा शुल्क उसी खाते में वापस किया जाएगा जिस बैंक खाते से ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा शुल्क जमा किए थे.

रसायनज्ञ का प्रवेश पत्र जारी

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के लिए रसायनज्ञ पद के लिए होने वाली परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है. 11 जनवरी 2026 को होने वाली परीक्षा के लिए vyapamcg.cgstate.gov.in से प्रवेश पत्र को डाउनलोड किया जा सकता है. परीक्षा केंद्र और साथ ही परीक्षा में किसी तरह की कोई दिक्कत आने पर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 077-2972780 और 8269801982 दो हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं. इन नंबर पर अभ्यर्थी फोन करके अपनी कठिनाई के संबंध में बात कर सकते हैं.