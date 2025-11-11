ETV Bharat / state

मेहंदीपुर बालाजी में CGST टीम ने होटल में मारा छापा

CGST विभाग ने मेहंदीपुर बालाजी स्थित होटल में टैक्स चोरी के आरोप में छापा मारकर सभी लेन-देन के रिकॉर्ड जब्त कर लिए हैं.

CGST Team Raid in duasa
कार्रवाई करती सीजीएसटी की टीम (ETV Bharat Dausa)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 11, 2025 at 2:32 PM IST

दौसा: जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी में मंगलवार को सेंट्रल जीएसटी (CGST) विभाग की टीम ने एक होटल में कार्रवाई की. विभाग की टीम ने होटल पहुंचकर वहां के सभी लेन-देन और बिलिंग रिकॉर्ड जब्त कर लिए. इस कार्रवाई से पूरे होटल व्यवसाय में हड़कंप मच गया है.

सीजीएसटी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर सीताराम मीना ने बताया कि उनके नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई. टीम ने होटल की जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल, बुकिंग रिकॉर्ड, बिल एंट्री और टैक्स पेमेंट से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच शुरू की. बताया जा रहा है कि विभाग को होटल में जीएसटी चोरी और टैक्स में अनियमितताओं की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर यह छापा मारा गया.

पढ़ें: भूपेन्द्र यादव बोले- पिछले एक दशक से देश में डिजिटल क्रांति, जीएसटी रिफॉर्म से बाजार में आया बूम

टीम ने होटल में मौजूद कंप्यूटर सिस्टम, कैश बुक और ऑनलाइन व ऑफलाइन बुकिंग से जुड़े डेटा की भी जांच की. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि होटल ने कितनी बुकिंग्स पर टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किए या फर्जी बिल जारी किए हैं. विभाग ने होटल के प्रबंधन से कई दस्तावेज तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. मीना ने बताया कि शिकायत के आधार पर होटल पर छापा मारा गया है. होटल के सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है. गड़बड़ी पाई जाने पर संबंधित फर्म के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

होटल व्यवसायियों में मचा हड़कंप: मेहंदीपुर बालाजी में हर दिन हजारों श्रद्धालु देशभर से दर्शन के लिए पहुंचते हैं. इसी वजह से यहां होटल व्यवसाय तेजी से फल-फूल रहा है, लेकिन टैक्स चोरी की शिकायतों के बाद अब CGST विभाग की निगाहें स्थानीय होटल उद्योग पर टिकी हैं. अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में अनियमितता पाई गई, तो भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.इस अचानक हुई कार्रवाई के बाद इलाके के कई होटल संचालकों में अफरा-तफरी का माहौल है.

