ईटीवी भारत पर सीजीपीएससी टॉपर देवेश साहू, पहले कोचिंग फिर सेल्फ स्टडी से पाया मुकाम

CGPSC topper Devesh Prasad Sahu
सीजीपीएससी टॉपर देवेश साहू (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 21, 2025 at 6:27 PM IST

दुर्ग : लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी 2024 के नतीजे घोषित किए गए हैं.जिसमें इस बार दुर्ग जिले के धनोरा निवासी देवेश साहू ने टॉप किया है. देवेश साहू ने तीसरे प्रयास में 773.5 नंबर लेकर नंबर वन रैंक हासिल की है.ईटीवी भारत ने इस मौके पर देवेश प्रसाद साहू को बधाई दी और उनसे जानने की कोशिश की किस तरह से उन्होंने पीएससी परीक्षा की तैयारी करके सफलता हासिल की.

पहले दो साल कोचिंग,फिर सेल्फ स्टडी : सीजीपीएससी टॉपर देवेश साहू ने सीजीपीएससी में टॉपर बनकर अपने परिवार का नाम रोशन किया है.देवेश साहू ने ईटीवी भारत को बताया कि उन्होंने तीसरे प्रयास में इस सफलता को हासिल किया है. इसमें उनके परिवार,दोस्तों और मार्गदर्शकों का सबसे बड़ा योगदान है. देवेश साहू ने बताया कि उन्होंने अपनी परीक्षा की तैयारी का सफर साल 2021 से शुरू किया. देवेश ने बताया कि पहले दो साल उन्होंने कोचिंग की.कोचिंग के दौरान वो एक बार इंटरव्यू तक पहुंचे और एक बार उनका प्री भी नहीं निकला.लेकिन इससे वो निराश नहीं हुए.

CGPSC topper Devesh Prasad Sahu
परिवार को दिया सफलता का श्रेय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
CGPSC topper Devesh Prasad Sahu
पहले कोचिंग फिर सेल्फ स्टडी से पाया मुकाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खुद की कमजोरियों पर किया फोकस : देवेश ने बताया कि तैयारी में सबसे पहले आपको खुद को संतुलित रखना पड़ता है. खुद की कमियों को जानने के लिए ग्रुप स्टडी सबसे ज्यादा जरुरी है.इससे ये पता लग जाता है कि हम किस जगह पर कमजोर है. तैयारी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे AI और ऑनलाइन पेपर्स को भी रीड किया है.खुद को सोशल मीडिया से दूर रखा ताकि ध्यान केंद्रित रहे.मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तैयारी की.टॉप 50 में मेरे पांच दोस्त भी आए हैं,जिनके साथ मैंने तैयारी की है.

ईटीवी भारत पर सीजीपीएससी टॉपर देवेश साहू (Etv Bharat)

नोट्स तैयार करके रीविजन : देवेश ने बताया कि उन्होंने तैयारी करने के लिए खुद से नोट्स तैयार किए.देवेश के मुताबिक बिना नोट्स के आप समय में रिविजन नहीं कर सकते हैं. रिविजन के लिए आपके पास नोट्स होने जरुरी है.ग्रुप स्टडी से ये फायदा होता है कि आपको कम समय में ज्यादा तैयारी करने को मिल जाता है.बिलासपुर में दो साल तक कोचिंग की,इसके बाद स्वयं अध्ययन करने का निर्णय लिया.

CGPSC topper Devesh Prasad Sahu
सीजीपीएससी टॉपर देवेश प्रसाद साहू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैंने पहली बार 2021 में ये परीक्षा दी थी, जिसमें 219 अंक प्राप्त हुए. दूसरी बार 2023 में 179 अंक मिले. इन दोनों प्रयासों में उन्हें सफलता नहीं मिली थी. तीसरी बार कड़ी तैयारी की. जिसमें सेल्फी स्टडी करके 10 से 12 घंटे पढ़ाई की. पिछले दो सालों से सेल्फ स्टडी पर निर्भर था. इस दौरान प्रतिदिन 10 से 12 घंटे तक पढ़ाई करता था - देवेश साहू,टॉपर सीजीपीएससी

परिवार ने दिया भरपूर साथ : देवेश ने बताया कि उनकी पढ़ाई और तैयारी में परिवार ने उनका भरपूर साथ दिया. परिवार ने कभी भी किसी चीज के लिए दबाव नहीं बनाया. जिस तरह की मदद परिवार की ओर से चाहिए थी,उससे बढ़कर मिला.मैं अपनी सफलता का श्रेय परिवार और दोस्तों को देता हूं.इनके बगैर मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता.पहले दो बार असफल होने के बाद भी मैंने निर्णय लिया कि अपने लक्ष्य को हासिल करुंगा.

क्या करते हैं देवेश के पिता : देवेश साहू के पिता होलधर साहू भिलाई स्टील प्लांट से सेवानिवृत्त इलेक्ट्रीशियन हैं जबकि मां नंदिनी साहू गृहिणी हैं. बहन भूमिका साहू राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव ब्लॉक में हॉर्टिकल्चर आरएचईओ के पद पर हैं. परिवार मूल रूप से बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लॉक के जोरातराई गांव के रहने वाला है. देवेश ने बस्तर के जगदलपुर स्थित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से बीई की डिग्री प्राप्त की. अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रशासनिक अधिकारी बनने का लक्ष्य निर्धारित किया था.


