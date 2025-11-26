ETV Bharat / state

CGPSC राज्य सेवा परीक्षा-2025 का नोटिफिकेशन जारी, प्रीलिम्स 22 फरवरी को, जानिए पद, पात्रता समेत पूरी जानकारी

उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. 238 पदों के लिए परीक्षा होगी.

cgpsc 2025 notification
CGPSC राज्य सेवा परीक्षा-2025 का नोटिफिकेशन जारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 26, 2025 at 2:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा-2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस बार कुल 238 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. कई बड़े पद जैसे डिप्टी कलेक्टर, DSP और नायब तहसीलदार भी शामिल हैं.

आवेदन कहाँ करें?: आवेदन केवल CGPSC की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर होगा. आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे. ऑफलाइन या डाक से फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे.

कितने पद और कौन-कौन से?: इस बार कुल 238 रिक्तियां निकली हैं. मुख्य पद इस प्रकार हैं-

  • डिप्टी कलेक्टर- 14 पद
  • DSP- 28 पद
  • नायब तहसीलदार- 51 पद
  • मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO)- 29 पद (4 साल बाद फिर से शामिल)
  • कमर्शियल टैक्स ऑफिसर
  • जिला आबकारी अधिकारी
  • सहायक संचालक
  • जिला रजिस्ट्रार
  • राज्य वित्त सेवा अधिकारी
  • जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
cgpsc 2025 notification
238 पदों के लिए परीक्षा होगी. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जानिए परीक्षा से जुड़ी अहम तारीखें और जानकारी

  • ऑनलाइन आवेदन: 1 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक
  • आवेदन में सुधार (एडिट): 3 जनवरी से 7 जनवरी 2026
  • सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क: ₹500
  • प्रीलिम्स परीक्षा तारीख: 22 फरवरी 2026
  • दो पाली में परीक्षा: सुबह: 10:00 बजे – 12:00 बजे, दोपहर: 3:00 बजे – 5:00 बजे

परीक्षा से जुड़ी जरूरी पात्रता जानिए

  • शैक्षिक योग्यता के रूप में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन
  • आयु सीमा की पात्रता 21 से 30 वर्ष (आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट)
  • DSP पोस्ट के लिए निर्धारित शारीरिक मानक अनिवार्य है.

परीक्षा पैटर्न जानिए: इस वर्ष भी कोई नियम या सिलेबस में बदलाव नहीं किया गया है. पहले की तरह ही प्रीलिम्स फिर मेंस फिर इंटरव्यू की प्रक्रिया होगी.

CMO पद फिर शामिल: 2019 में नियमों में बदलाव के बाद CMO (ख और ग वर्ग) की भर्ती को CGPSC राज्य सेवा परीक्षा का हिस्सा बनाया गया था. 2020 में 6 पद शामिल हुए थे. 2025 में फिर से 29 पद शामिल किए गए हैं.

नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उम्मीदवारों के पास लगभग ढाई महीने की तैयारी का समय है. इस बार पद पिछले साल की तुलना में थोड़े कम, इसलिए कटऑफ बढ़ने की संभावना है.

कोरबा के राज की सफलता की कहानी, मां ने कई घरों और ऑफिस में किया झाड़ू पोछा, बेटा बना अफसर
CGPSC रिजल्ट 2024: समेकित मेरिट सूची जारी, देखिए लिस्ट
बेमेतरा जिले की सुष्मिता बनीं डिप्टी कलेक्टर, गांव के सामान्य परिवार की बेटी ने बढ़ाया मान तो लोगों ने भी किया स्वागत

TAGGED:

CGPSC STATE SERVICE EXAM 2025
CGPSC PRELIMS 2026 DATE
राज्य सेवा परीक्षा 2025
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
CGPSC 2025 NOTIFICATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.