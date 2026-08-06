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स्पेसरानी, न्यूज और तूफैल..! SI रिजल्ट में इन नामों पर विवाद, कांग्रेस ने उठाए सवाल, BJP ने कहा- लिपिकीय त्रुटि पर राजनीति

केवल असामान्य नाम दिखाई देने से गड़बड़ी की पुष्टि नहीं हुई है, अनुराग अग्रवाल ने कहा- कांग्रेस मुद्दाविहीन, लिपिकीय त्रुटि को मुद्दा ना बनाएं

CGPSC SI result controversy 2026
SI रिजल्ट में चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट में दिखे अनोखे नाम, कांग्रेस के सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 6, 2026 at 3:20 PM IST

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Updated : August 6, 2026 at 8:32 PM IST

4 Min Read
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रायपुर. छत्तीसगढ़ पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2024 के प्रीलिम्स रिजल्ट ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. चयनित अभ्यर्थियों की सूची में SPACERANI, NEWS और TUFAIL जैसे नाम सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है. कांग्रेस ने इसे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बताते हुए सरकार और पीएससी से जवाब मांगा है. हालांकि केवल असामान्य नाम दिखाई देने से गड़बड़ी की पुष्टि नहीं हुई है, इस पर आधिकारिक स्पष्टीकरण का इंतजार है.

रिजल्ट में दिखे अनोखे नाम, सोशल मीडिया पर शुरू हुई चर्चा

सीजी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2024 के प्रीलिम्स परिणाम में सीरियल नंबर 467 पर SPACERANI, नंबर 5769 पर TUFAIL और नंबर 6074 पर NEWS नाम के अभ्यर्थी क्वालिफाई करते नजर आए. इन नामों के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं.

चयनित अभ्यर्थियों में अनोखे नामों पर विवाद, कांग्रेस ने उठाए सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

7301 अभ्यर्थी मेंस के लिए चयनित

पीएससी के माध्यम से आयोजित इस भर्ती परीक्षा में कुल 7301 अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है. इसी चयन सूची में इन नामों के सामने आने से पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है.

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केवल असामान्य नाम दिखाई देने से गड़बड़ी की पुष्टि नहीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस का सरकार पर हमला

इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने साय सरकार को घेरा है. कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि यह छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है. उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान सीजीपीएससी के मुद्दे पर भाजपा ने युवाओं से बड़े-बड़े वादे किए थे, इसलिए अब सरकार को इस मामले में स्पष्ट जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि इन अभ्यर्थियों की वास्तविक जानकारी क्या है.

कांग्रेस मुद्दाविहीन, लिपिकीय त्रुटि पर कर रही है राजनीति: अनुराग अग्रवाल

छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2024 के प्रीलिम्स रिजल्ट को लेकर उठे विवाद के बीच भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुद्दों के अभाव में एक कथित लिपिकीय त्रुटि को राजनीतिक रंग दे रही है. अग्रवाल ने दावा किया कि कांग्रेस अपने पांच साल के कार्यकाल में एसआई भर्ती परीक्षा का परिणाम तक घोषित नहीं कर सकी, जबकि पीएससी की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठे थे. उन्होंने कहा कि विष्णुदेव साय सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करते हुए लंबित भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है और युवाओं को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है.

सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के प्रीलिम्स रिजल्ट में सामने आए इन अनोखे नामों ने भर्ती प्रक्रिया पर नई बहस छेड़ दी है. ऐसे में अब सभी की नजर पीएससी के स्पष्टीकरण पर टिकी हुई है.

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स्पेसरानी, न्यूज और तूफैल..! (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

''केवल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें''

परिणाम जारी होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों के नामों को लेकर भ्रामक व तथ्यहीन जानकारियां प्रसारित की जा रही हैं.

''अभ्यर्थियों के वही नाम प्रदर्शित किए गए हैं जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज हैं''

सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स (रील्स और शॉर्ट्स वीडियो) पर कुछ अभ्यर्थियों के नामों को लेकर उनका उपहास उड़ाया जा रहा है और परीक्षा परिणाम की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सोशल मीडिया पर चल रही इन रील्स और वीडियो में प्रदर्शित दावों का सख्ती से खंडन किया है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा परिणाम में अभ्यर्थियों के वही नाम प्रदर्शित किए गए हैं, जो उन्होंने स्वयं अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज कर अंतिम रूप से सबमिट किए थे. इन्हीं नामों के आधार पर अभ्यर्थियों का दस्तावेज़ सत्यापन, शारीरिक परीक्षण (PST) और प्रारंभिक लिखित परीक्षा संपन्न हुई थी.

''अभ्यर्थियों के प्रवेश-पत्र (Admit Card) में भी यही नाम अंकित थे''

अभ्यर्थियों के प्रवेश-पत्र (Admit Card) में भी यही नाम अंकित थे. इन्हीं नामों के आधार पर अभ्यर्थियों का दस्तावेज़ सत्यापन किया गया. अवर सचिव छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सभी अभ्यर्थियों और जनसामान्य से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही ऐसी किसी भी असत्य, भ्रामक और तथ्यहीन जानकारी या अफ़वाहों पर विश्वास न करें. परीक्षा से जुड़ी किसी भी अधिकृत जानकारी के लिए केवल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें.

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Last Updated : August 6, 2026 at 8:32 PM IST

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