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हे राम...! ये कैसा नाम, बिलासपुर के SI अभ्यर्थी ने खुद ETV भारत पर किया पूरा मामला स्पष्ट

CGPSC SI प्री परीक्षा: 'हे राम' नाम को लेकर चर्चा, अभ्यर्थी ने खुद कहा- यही मेरा असली नाम है, दस्तावेज भी दिखाए

Hey Ram SI candidate Bilaspur
'हे राम' नाम को लेकर चर्चा, अभ्यर्थी ने खुद कहा- यही मेरा असली नाम है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 8, 2026 at 1:03 PM IST

2 Min Read
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बिलासपुर: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) द्वारा हाल ही में जारी किए गए सब इंस्पेक्टर (SI) प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के बाद कुछ अभ्यर्थी का नाम सोशल मीडिया और अलग-अलग मंचों पर चर्चा का विषय बन गया. चयनित अभ्यर्थियों की सूची में 'हे राम' नाम देखकर कई लोगों ने इसे टाइपिंग मिस्टेक या तकनीकी गड़बड़ी समझा. ये राजनितिक मुद्दा भी बन गया. हालांकि अब स्वयं अभ्यर्थी ने ETV भारत के सामने आकर पूरे मामले को स्पष्ट कर दिया है.

बिलासपुर के SI अभ्यर्थी हे राम ने खुद ETV भारत पर किया पूरा मामला स्पष्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दादी ने रखा था नाम

मुंगेली जिले के देवरहट निवासी हे राम कश्यप ने बताया कि उनका वास्तविक नाम हे राम ही है. उन्होंने कहा कि बचपन में उनकी दादी ने उनका नाम 'हे राम' रखा था. तब से लेकर आज तक उनके सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, पहचान पत्रों और अन्य सरकारी दस्तावेजों में यही नाम दर्ज है.

आयोग द्वारा जारी सूची में सरनेम का उल्लेख नहीं होने और उनके अनोखे नाम की वजह से लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनी. नाम में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है. अपने सभी प्रामाणिक दस्तावेज आयोग को उपलब्ध करा दिए हैं, जिससे पहचान पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है-हे राम, SI अभ्यर्थी

कुछ यूनिक नेम के कारण बना कन्फ्यूजन

हे राम ने कहा कि न्यूज, स्पेशरानी, भक्त प्रह्लाद और मेरे नाम पर आपत्ति जताई जा रही है. हम पांचों का नाम थोड़ा यूनिक है. ऐसा नाम सुनने में नहीं आता है. हम सभी अभ्यर्थी सभी एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं. इस बार हम सभी का सिलेक्शन हो गया है. यूनिक नाम की वजह से हाईलाइट हो गया.

कोई संशय नहीं, कोई उपहास ना करे

आगे उन्होंने कहा कि हमारे नाम के आगे सरनेम भी नहीं है, इसलिए लोगों को अजीब लगा. सभी अभ्यर्थी ने दस्तावेज देकर पुष्टि कर दी है. हे राम ने बताया कि सोशल मीडिया पर उनके नाम को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि उनका नाम 'हे राम' है और इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए. साथ ही किसी के नाम का उपहास भी नहीं उड़ाना चाहिए.

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