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सीजीपीएससी घोटाला: ईडी ने पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और 6 अन्य के खिलाफ दायर किया अभियोग

रायपुर: ईडी ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी सहित सात लोगों के खिलाफ भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में अभियोग दायर किया.

ईडी के वकील सौरभ कुमार पांडे ने बताया कि 99 पृष्ठों की अभियोग शिकायत, लगभग 3,700 पृष्ठों के दस्तावेजों के साथ, रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत में दायर की गई. सोनवानी के अलावा, शिकायत में नामजद व्यापारियों श्रवण गोयल, तत्कालीन सीजीपीएससी उप नियंत्रक (परीक्षा) ललित गणवीर, उत्कर्ष चंद्रकार (पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पूर्व निजी सहायक केके चंद्रवंशी के भतीजे, विकास चंद्रकार और अनिल चंद्रकार, और अतिरिक्त कलेक्टर चेतन बोरघरिया (जो उस समय बघेल के कार्यालय में विशेष ड्यूटी अधिकारी थे) शामिल हैं. यह इस मामले में संघीय एजेंसी द्वारा दायर की गई पहली अभियोग शिकायत है.

ईडी की जांच के अनुसार, गोयल ने कथित तौर पर सोनवानी के गैर सरकारी संगठन ग्रामीण विकास समिति (जीवीएस) को सीजीपीएससी परीक्षाओं में गोयल के बेटे और बहू के चयन में मदद करने के लिए पैसे दिए थे. ईडी के वकील ने बताया कि जब 2021 में सीजीपीएससी के भर्ती नियमों में संशोधन किया गया, तो गणवीर ने कथित तौर पर "परिवार" की परिभाषा से "भतीजा" शब्द को हटाने में भूमिका निभाई, ताकि तत्कालीन अध्यक्ष सोनवानी के रिश्तेदारों का चयन हो सके. उन्होंने आगे कहा कि उत्कर्ष और विकास चंद्रकार ने कथित तौर पर उम्मीदवारों के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र प्राप्त किए और बदले में पैसे लिए.