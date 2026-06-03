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CGPSC भर्ती घोटाला: दुर्ग जिले में ED का एक्शन, पूर्व सचिव जीवन किशोर और IAS अमृत खलको के ठिकानों पर छापा

जानकारी के मुताबिक, ईडी की विशेष टीम सुबह करीब चार बजे भिलाई के सेक्टर-10, स्ट्रीट नंबर-44 स्थित सीजीपीएससी के पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव के घर पहुंची. कार्रवाई के दौरान आधा दर्जन से अधिक अधिकारी घर के भीतर मौजूद रहे और महत्वपूर्ण दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच की गई.

दुर्ग: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सीजीपीएससी भर्ती घोटाले की जांच में बुधवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने तड़के सुबह दुर्ग जिले में कई ठिकानों पर दबिश दी. भिलाई के सेक्टर-10 स्थित सीजीपीएससी के पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव के निवास समेत पर ED की टीम पहुंची. वहीं राज्यपाल के पूर्व सचिव और आईएएस अधिकारी अमृत खलको के घर पर भी जांच एजेंसियों ने छापेमार कार्रवाई की है.

CRPF भी तैनात

सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए निवास के बाहर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती भी की गई है. जीवन किशोर ध्रुव पूर्व में माटी कला बोर्ड के प्रबंध संचालक और राजनांदगांव में अपर कलेक्टर के पद पर भी पदस्थ रह चुके हैं. इससे पहले सीबीआई भी इस मामले में उनके निवास पर छापेमारी कर चुकी है.

IAS खलको के घर भी दबिश

सीजीपीएससी भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी और सीबीआई की संयुक्त टीम ने राज्यपाल के पूर्व सचिव एवं आईएएस अधिकारी अमृत खलको के भिलाई स्थित तालपुरी निवास पर भी दबिश दी. केंद्रीय एजेंसियों की टीम घर में दस्तावेजों की जांच और पूछताछ कर रही है. साथ ही बैंक खातों, निवेश और चल-अचल संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं.

CGPSC घोटाला क्या है?

गौरतलब है कि वर्ष 2024 में अमृत खलको का नाम सीजीपीएससी भर्ती विवाद में सामने आया था. आरोप लगे थे कि परीक्षा परिणामों में अनियमितता हुई, जिसके बाद उन्हें राज्यपाल के सचिव पद से हटा दिया गया था. उनकी बेटी नेहा खलको ने परीक्षा में 13वां और बेटे निखिल खलको ने 17वां रैंक हासिल किया था, जिसके आधार पर दोनों का चयन डिप्टी कलेक्टर पद के लिए हुआ था.

फिलहाल जांच एजेंसियां मामले से जुड़े वित्तीय पहलुओं और कथित अनियमितताओं की गहराई से पड़ताल कर रही हैं. इस कार्रवाई के बाद पूरे प्रदेश की नजर अब जांच के अगले कदम पर टिकी हुई है.