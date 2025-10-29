ETV Bharat / state

सीजीपीएससी स्कैम : सोनवानी के बेटे भतीजे समेत चार को जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत

सीजीपीएससी स्कैम में चार आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है.

CGPSC Scam Bail
सोनवानी के बेटे भतीजे समेत चार को जमानत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 29, 2025 at 3:26 PM IST

3 Min Read
रायपुर : छत्तीसगढ़ के सीजीपीएससी घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के बेटे और भतीजे सहित चार आरोपियों को जमानत दे दी है. सीजीपीएससी घोटाला मामले की मुख्य आरोपी आयोग के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के बेटे नितेश सोनवानी और भतीजे साहिल सोनवानी सहित शशांक गोयल और उसकी पत्नी भूमिका कटियार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है.


किन लोगों की हुई है गिरफ्तारी : आपको बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, बजरंग पावर इस्पात कंपनी के निदेशक श्रवण कुमार गोयल और उनके बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका कटियार के साथ ही तत्कालीन उप नियंत्रक सीजीपीएससी ललित गणवीर निशा कोसले दीपा आदिल सुमित ध्रुव और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है.



अपने चहेतों को पास करवाया था एग्जाम : छत्तीसगढ़ में हुए सीजीपीएससी घोटाला मामले में सभी आरोपी रायपुर के सेंट्रल जेल में हैं. आयोग के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और तत्कालीन सचिव जीवन किशोर ध्रुव, आरती वासनिक, ललित गणवीर सभी ने अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए परीक्षा प्रश्न पत्र को लीक करवा कर अपने रिश्तेदार और जान पहचान वालों को पीएससी की परीक्षा पास करवाई थी. चयनित उम्मीदवारों ने डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी जैसे उच्च पदों पर नौकरी प्राप्त की थी.



सीबीआई कर रही है जांच : साल 2024 में छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी. पिछले साल जुलाई में सीबीआई ने साल 2020 से लेकर साल 2022 तक परीक्षा के दौरान सीजीपीएससी के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और अन्य सीनियर सरकारी पदों के लिए चयन में पक्षपात के आरोप में छत्तीसगढ़ में दर्ज मामले की जांच को अपने हाथों में लिया था. सीबीआई के अनुसार सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी ने अपने भतीजे का चयन सुनिश्चित करने के लिए रिश्तेदार शब्द को परिवार में बदलकर नियमों में हेरफेर किया था.

कब हुआ था सीजीपीएससी स्कैम ?: छत्तीसगढ़ में साल 2020 से 2022 के बीच हुए लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में अनियमितता से जुड़ा हुआ मामला है. इस दौरान सीजीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा और साक्षात्कार लिए गए थे. उसमें योग्य अभ्यर्थियों की उपेक्षा करके प्रभावशाली राजनेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के गरीबों को डिप्टी कलेक्टर डीएसपी और अन्य उच्च पदों पर चयनित किया गया था. इस घोटाले में प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े किए थे.

