बेमेतरा जिले की सुष्मिता बनीं डिप्टी कलेक्टर, गांव के सामान्य परिवार की बेटी ने बढ़ाया मान तो लोगों ने भी किया स्वागत

सुष्मिता के आने पर डीजे धुमाल और पंथी गीतों के साथ उसका स्वागत हुआ.

SUSHMITA TONDRE DEPUTY COLLECTOR
सुष्मिता के आने पर डीजे धुमाल और पंथी गीतों के साथ उसका स्वागत हुआ. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 23, 2025 at 3:55 PM IST

बेमेतरा: जिले के ग्राम हेमाबन्द की बेटी सुष्मिता टोंडरे ने सफलता की नई मिसाल पेश की है. CGPSC परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सुष्मिता ने प्रदेश में 28वीं रैंक हासिल की. इसके साथ ही वह डिप्टी कलेक्टर बन गई हैं. बेमेतरा जिला आगमन पर सतनामी समाज और परिजनों ने उनका भव्य स्वागत किया.

सामान्य परिवार की बेटी बनी डिप्टी कलेक्टर: बेमेतरा जिला के दाढ़ी के पास हेमाबंद गांव है. यहां के एक साधारण परिवार से सुष्मिता टोंडरे आती हैं. उनके पिता संजय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास में भृत्य के पद पर काम करते हैं जबकि माता गृहिणी हैं. ऐसे परिवार से निकलकर सुष्मिता ने 28वीं रैंक हासिल की, इससे समाज में खुशी का माहौल है.

बेमेतरा जिले की सुष्मिता बनीं डिप्टी कलेक्टर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

समाज ने इस तरह जताई खुशी: नगर में डीजे-धुमाल और पंथी गीतों की धुन में सुष्मिता का स्वागत हुआ. नगर भ्रमण में समाज के लोग और परिजन शामिल रहे. लोगों ने कहा कि यह परिवार के साथ ही पूरी जिले के लिए गर्व का विषय है.सुष्मिता ने भी उनका अभिवादन कर श्रेय परिवार को दिया.

मुझे खुशी है कि मैंने अपने माता-पिता, समाज और जिले का नाम रोशन किया. इस सफलता का श्रेय परिवार, दोस्तों और शिक्षकों को जाता है. संघर्ष हर किसी की जिंदगी में होता है, पर ऐसी सफलता मिलने के बाद हर संघर्ष खुशी में बदल जाता है- सुष्मिता टोंडरे

युवाओं को संदेश देते हुए सुष्मिता ने कहा, तैयारी में निरंतरता और धैर्य बनाए रखे सफलता जरूर मिलेगी. सुष्मिता के पिता संजय टोंडरे ने भी खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई कर बेटी ने गौरवान्वित किया है.

