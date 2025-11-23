ETV Bharat / state

बेमेतरा जिले की सुष्मिता बनीं डिप्टी कलेक्टर, गांव के सामान्य परिवार की बेटी ने बढ़ाया मान तो लोगों ने भी किया स्वागत

सुष्मिता के आने पर डीजे धुमाल और पंथी गीतों के साथ उसका स्वागत हुआ. ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )