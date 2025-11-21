ETV Bharat / state

अनंत की कामयाबी, सीजीपीएससी क्रैक करने का राज बताया, 'असफलता ही सफलता की सीढ़ी'

धमतरी के अनंत गुप्ता को हासिल हुआ 26वां रैंक. रोजाना 10 घण्टे की पढ़ाई से मिली कामयाबी.

Conversation with CGPSC successful candidate Anant Gupta
सीजीपीएससी के सफल कैंडिडेट अनंत गुप्ता से बातचीत (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 21, 2025 at 7:08 PM IST

धमतरी: सीजीपीएससी 2024 के परीक्षा परिणाम घोषित हो गए हैं. धमतरी जिले के 25 वर्षीय अनंत गुप्ता ने 26वां रैंक लाकर धमतरी का मान बढ़ाया है. उनकी इस उपलब्धि को लेकर परिवार, समाज और शहरवासी काफी खुश हैं. अनंत को बधाई देने का सिलसिला जारी है. अनन्त से ईटीवी भारत संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने खास बात की है.

दूसरे प्रयास में हासिल की सफलता: अनंत गुप्ता धमतरी शहर के गणेश चौक में रहते हैं. उनका यह दूसरा प्रयास था. पहली बार मिली असफलता से सबक लेकर उन्होंने सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस किया और आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं. अनंत की दो बहनें हैं और वह भी शासकीय सेवा में पदस्थ हैं.

अनंत ने बताया कि वह 9 से 10 घंटे सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान दिया करते थे. बगैर कोचिंग, बगैर किसी का सहारा लिए सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे थे. इस मुकाम पर आने का श्रेय उन्होंने अपने माता-पिता को दिया है.

यूपीएससी की तैयारी कर रहे अनंत: अनंत का सपना है कि वह कलेक्टर बनें. इसके लिए वह तैयारी भी कर रहे हैं. अनंत का कहना है कि इस बार 26वां रैंक सीजीपीएससी में आया है. उसमें जो भी पद मिलेगा, उसे बखूबी निभाएंगे. देश, समाज और जनता की सेवा करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी.

असफलता से मत डरिए: अनंत ने कहा कि परीक्षार्थियों को कभी मन छोटा नहीं करना चाहिए. असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है. अनंत ने बताया कि वह 2022 में असफल हुए थे, लेकिन तैयारी करना नहीं छोड़ा. असफलता की कमियों को पूरा करने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की और आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं.

अनंत ने बताया कि 12वीं के बाद उन्होंने बीटेक मेकेनिकल की पढ़ाई की है. अब सफलता मिलने के बाद वह सच्चे मन से शासकीय सेवा में अपना समय देंगे.

अनंत के परिवार में खुशी की लहर: अनंत की इस उपलब्धि पर पिता राजेन्द्र गुप्ता ने खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए परिजनों को ध्यान देना चाहिए. राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि उनकी दो पुत्री और एक पुत्र हैं. उनकी दोनों पुत्रियां गोल्ड मेडलिस्ट हैं और शासकीय सेवा में हैं. अपने तीनों बच्चों की इस उपलब्धि के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं काफी खुश हूं.

अनंत के पिता राजेंद्र ने कहा कि अपनी दो बड़ी बेटियों की उपलब्धि और उनकी पढ़ाई से प्रेरणा लेकर अनंत ने भी तैयारी शुरू की. असफलता के बाद सफलता मिली है. मुझे आज गर्व है कि मेरे तीनों बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं.

