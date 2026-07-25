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CGPSC भर्ती घोटाला: CBI के बाद अब ED की एंट्री, मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से होगी जांच, टामन सिंह सोनवानी गिरफ्तार

ED ने जेल में बंद छत्तीसगढ़ के पूर्व चेयरमैन और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश किया.

CGPSC RECRUITMENT SCAM
टामन सिंह सोनवानी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 25, 2026 at 5:25 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सीजीपीएससी घोटाले में आज ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने जेल में बंद छत्तीसगढ़ के पूर्व चेयरमैन और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार कर शनिवार को कोर्ट में पेश किया.

CGPSC भर्ती घोटाला

ED की मानें तो छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाला केस में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल के मामले से जांच की जाएगी. प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने जेल में बंद छत्तीसगढ़ के पूर्व चेयरमैन और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार कर शनिवार को कोर्ट में पेश किया है.

टामन सिंह सोनवानी गिरफ्तार

टामन सिंह की गिरफ्तारी से पहले प्रवर्तन निदेशालय ने रायपुर के स्पेशल कोर्ट से गिरफ्तारी के लिए अनुमति मांगी थी. प्रवर्तन निदेशालय रिमांड में लेकर टामन सिंह सोनवानी से मनी लॉन्ड्रिंग वाले एंगल से पूछताछ की जाएगी. ऐसा माना जा रहा है की भर्ती प्रक्रिया में पैसों के लेनदेन अवैध कमाई और उससे जुड़े वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हो सकता है.

सीजीपीएसपी पूर्व चेयरमैन और रिटायर्ड आईएएस हैं टामन सिंह सोनवानी

सीबीआई ने आज से लगभग 2 साल पहले सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमेन टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार किया था. इसके साथ ही बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल को भी गिरफ्तार किया था. सीबीआई का आरोप था कि छत्तीसगढ़ पीएससी भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई है. कथित तौर पर प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर डीएसपी सहित अन्य पदों पर चयनित करने के लिए अवैध लेनदेन हुआ है.

पूर्व में हुई जांच के मुताबिक सीबीआई के मुताबिक टामन सिंह सोनवानी के कार्यकाल में पीएससी परीक्षा की भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है. आरोप यह भी है कि उन्होंने अपने कई करीबी रिश्तेदारों और कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों के 18 रिश्तेदारों की नौकरी लगवाई है. जांच में पैसों के लेनदेन के पुख्ता सबूत भी मिले हैं.

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