ETV Bharat / state

CGPSC परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए मॉक इंटरव्यू, प्रशासनिक अधिकारी कर रहे गाइड

अभ्यर्थियों को मॉक इंटरव्यू में शामिल होने के लिए पहले पंजीयन कराना होगा. रितेश तंबोली की रिपोर्ट.

CGPSC Mains Exam 2025
CGPSC 2025 मुख्य परीक्षा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 3, 2026 at 10:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2025 की मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए मॉक इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है. रायपुर के टिकरापारा स्थित नूतन स्कूल में एक विशेष और पूर्णतः निशुल्क मॉक इंटरव्यू की शुरुआत की आज से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगी. मॉक इंटरव्यू में शामिल होने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों को शाम 6:00 बजे से 8:00 बजे के बीच में नूतन स्कूल टिकरापारा पहुंचकर अपना पंजीयन करना होगा.

CGPSC परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए मॉक इंटरव्यू

CGPSC राज्य सेवा परीक्षा-2025 के माध्यम से इस बार 14 डिप्टी कलेक्टर, 28 डीएसपी और 51 नायब तहसीलदार समेत कुल 265 शीर्ष प्रशासनिक पदों पर अधिकारियों का चयन किया जाना है. मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद, आगामी 21 तारीख से आयोग द्वारा अंतिम साक्षात्कार (इंटरव्यू) की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार के अंक बेहद निर्णायक और महत्वपूर्ण होते हैं. अभ्यर्थियों की इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए नूतन स्कूल टिकरापारा में शुरू किए जा रहे.

CGPSC Mains Exam 2025
CGPSC 2025 मुख्य परीक्षा (ETV Bharat)

पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बॉडी लैंग्वेज बेहतर करना सिखाएंगे

निशुल्क मॉक इंटरव्यू में उम्मीदवारों को साक्षात्कार से जुड़े हर बारीक पहलू की तैयारी कराई जाएगी. इसमें विशेष रूप से पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बॉडी लैंग्वेज जैसे विषयों पर कमांड करने के गुर सिखाए जाएंगे. इसके साथ ही करंट अफेयर महत्वपूर्ण सवालों और उसके जवाब पर भी फोकस किया जाएगा. इस मॉक इंटरव्यू की खासियत है कि यह मॉक इंटरव्यू सफल प्रशासनिक अधिकारियो द्वारा लिया जा रहा है. उनके वास्तविक अनुभवों का सीधा लाभ अभ्यर्थियों को मिलेगा.

CGPSC Mains Exam 2025
CGPSC 2025 मुख्य परीक्षा (ETV Bharat)



प्रवेश के लिए नियम एवं शर्तें

यह मॉक इंटरव्यू पूरी तरह से निशुल्क है. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को केवल अपनी मुख्य परीक्षा में सफल होने का आधिकारिक प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा. इस प्रतिष्ठित संस्था द्वारा साल 2003 से ही छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए निशुल्क यूपीएससी , पीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी लगातार कराई जा रही है. संस्था का एकमात्र उद्देश्य राज्य के होनहार युवाओं को बिना किसी आर्थिक बाधा के देश और प्रदेश की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंचाना है.

CGPSC Mains Exam 2025
CGPSC 2025 मुख्य परीक्षा (ETV Bharat)

प्राइवेट स्कूलों के बच्चे इस सरकारी स्कूल में चाहते एडमिशन, एक शिक्षक ने स्कूल को बना दिया 'मंदिर'

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का छत्तीसगढ़ दौरा, रायपुर एम्स के तीसरे दीक्षांत समारोह में शिरकत

धर्म की लड़ाई में यादव समाज का योगदान अतुलनीय, सांय-सांय को करेंगे बाय-बाय: देवेंद्र यादव

TAGGED:

CGPSC RESULT 2025
NUTAN SCHOOL TIKRAPARA RAIPUR
TIKRAPARA RAIPUR
CGPSC MOCK INTERVIEW
CGPSC MAINS EXAM 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.