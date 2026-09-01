CGPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 का परिणाम जारी, 608 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए चिन्हित, 21 सितंबर से हो सकते हैं इंटरव्यू
कुल 265 पदों के लिए जून में हुई थी लिखित परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए 3921 अभ्यर्थी थे, संवाददाता प्रवीण सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 1, 2026 at 8:52 AM IST|
Updated : September 1, 2026 at 9:08 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 के परिणाम जारी किए हैं. लिखित परीक्षा परिणाम के आधार पर साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को चिन्हित कर दिया है. आयोग ने अलग-अलग वर्गों और उपवर्गों में न्यूनतम आवश्यक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर कुल 608 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चुना है. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 के साक्षात्कार 21 सितंबर 2026 से शुरू होने की संभावना है.
265 पदों के लिए निकली थी भर्ती
आयोग की ओर से विज्ञापन क्रमांक 06/2025 के माध्यम से राज्य सेवा परीक्षा-2025 के तहत 20 सेवाओं के कुल 265 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी. प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर 3921 अभ्यर्थियों को राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 के लिए चिन्हित किया गया था.
जून में हुई थी मुख्य परीक्षा
राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 की लिखित परीक्षा 6, 7, 8 और 9 जून 2026 को आयोजित की गई थी. अब इसके परिणाम जारी करते हुए 608 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए चुना गया है. साक्षात्कार के लिए चिन्हित सभी अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों की अग्रमान्यता आयोग की वेबसाइट से ऑनलाइन दर्ज करनी होगी. अग्रमान्यता दर्ज करने की तारीख आयोग अलग से जारी करेगा.
इंटरव्यू से एक दिन पहले होगा दस्तावेज सत्यापन
आयोग ने साक्षात्कार के लिए चिन्हित अभ्यर्थियों को अपने साक्षात्कार की तय तारीख से एक दिन पहले मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए आयोग में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं. दस्तावेज सत्यापन नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
21 सितंबर से शुरू हो सकता है साक्षात्कार
आयोग के अनुसार, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 का साक्षात्कार 21 सितंबर 2026 से प्रारंभ होने की संभावना है. साक्षात्कार से संबंधित विस्तृत सूचना, कार्यक्रम और अन्य निर्देश आयोग की वेबसाइट पर अलग से जारी किए जाएंगे.
वेबसाइट पर उपलब्ध है परिणाम
राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 के लिखित परीक्षा का परिणाम और साक्षात्कार के लिए चिन्हित अभ्यर्थियों की सूची छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई गई है. आयोग ने अभ्यर्थियों से वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहने की अपील की है.
परीक्षा से जुड़े मुख्य आंकड़े
कुल पद: 265
मुख्य परीक्षा के लिए चिन्हित अभ्यर्थी: 3921
साक्षात्कार के लिए चिन्हित अभ्यर्थी: 608
मुख्य परीक्षा: 6 से 9 जून 2026 तक हुई
साक्षात्कार की संभावित शुरुआत: 21 सितंबर 2026
दस्तावेज सत्यापन: साक्षात्कार से एक दिन पहले