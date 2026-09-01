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CGPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 का परिणाम जारी, 608 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए चिन्हित, 21 सितंबर से हो सकते हैं इंटरव्यू

CGPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 का परिणाम जारी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )