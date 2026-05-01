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CGPSC MAINS EXAM : सीजीपीएससी मेन्स परीक्षा की बदली तारीख, मई नहीं अब जून की इन तारीखों में होंगे पेपर

सीजीपीएससी मेन्स के परीक्षा तारीखों में बदलाव किया गया है. अब मेन्स की परीक्षाएं मई के बजाय जून महीने में ली जाएंगी.

CGPSC Mains Exam Date Change
सीजीपीएससी मेन्स परीक्षा तिथि में बदलाव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 1, 2026 at 6:58 PM IST

2 Min Read
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रायपुर : छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है. पहले ये परीक्षा 16, 17, 18 और 19 मई 2026 को होनी थी. लेकिन आयोग के जारी नए निर्देश के मुताबिक मुख्य परीक्षा अब 06, 07, 08 और 09 जून 2026 को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है.

पांच जिला मुख्यालयों में ली जाएगी मुख्य परीक्षा

राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा-2025 प्रदेश के पांच जिला मुख्यालयों अम्बिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और रायपुर में आयोजित होगी.

CGPSC Main Exam New Dates
सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा की नई तिथियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

परीक्षा का नया शेड्यूल

06 जून 2026 (शनिवार)

सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे — पेपर-I (भाषा)

दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे — पेपर-II (निबंध)

--

07 जून 2026 (रविवार)

सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे — पेपर-III (सामान्य अध्ययन-I)

दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे — पेपर-IV (सामान्य अध्ययन-II)

---

08 जून 2026 (सोमवार)

सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे — पेपर-V (सामान्य अध्ययन-III)

दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे — पेपर-VI (सामान्य अध्ययन-IV)

---

09 जून 2026 (मंगलवार)

सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे — पेपर-VII (सामान्य अध्ययन-V)

सीजीपीएससी मेंस के लिए कब जारी होंगे एडमिट कार्ड ?

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के मुताबिक प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले जारी होंगे. जिन अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए हुआ है वो आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अभ्यर्थी को अलग से SMS या डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा. उम्मीदवारों को स्वयं वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा.

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