6 जून से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2025 की मुख्य परीक्षा, सभी तैयारियां पूरी
सीजीपीएससी ने मेन्स एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी है. इसकी शुरुआत 6 जून से हो रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 5, 2026 at 10:16 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है. परीक्षा का आयोजन 06 जून से 09 जून 2026 तक किया जाएगा.
दो पालियों में होंगे एग्जाम
आयोग के अनुसार परीक्षा दो पालियों में होगी. पहली पाली सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक चलेगी.
विषयवार कार्यक्रम इस प्रकार है
06 जून : भाषा एवं निबंध
07 जून : सामान्य अध्ययन-I एवं II
08 जून: सामान्य अध्ययन-III एवं IV
09 जून : सामान्य अध्ययन-V
पांच जिलों में परीक्षा केंद्र
मुख्य परीक्षा सरगुजा (अंबिकापुर), बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर (जगदलपुर) और रायपुर के निर्धारित केंद्रों पर होगी. इन केंद्रों पर प्रतिभागी मुख्य परीक्षा दे पाएंगे.
प्रवेश पत्र 25 मई को हुआ था जारी
CGPSC ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 25 मई 2026 को ही जारी किए जा चुके हैं. अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट http://www.psc.cg.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. आयोग द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को अलग से प्रवेश पत्र या SMS नहीं भेजा जाएगा. आयोग ने सभी परीक्षार्थियों से परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है. इसके साथ ही आयोग ने साफ किया है कि आयोग कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को डाक के माध्यम से पृथक से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा. इसके अलावा, प्रवेश पत्र जारी होने के संबंध में व्यक्तिगत रूप से कोई सूचना या SMS भी नहीं भेजा जाएगा.
सीजीपीएससी (CGPSC) राज्य सेवा परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा 22 फरवरी 2026 को आयोजित की गई थी. इसमें कुल 238 पदों के लिए परीक्षा हुई थी. इस परीक्षा में सफर अभ्यर्थी अब मेन्स की परीक्षा देंगे