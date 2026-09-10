सीजीपीएससी इंटरव्यू: क्या पहने, कैसे बैठे, नमस्कार कैसे करें, चयनित अभ्यर्थियों को प्रशासनिक अधिकारी दे रहे ट्रेनिंग
अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग देने वाले अपर कलेक्टर ने बताया कि सीजीपीएससी इंटरव्यू में एक युवा का पूरा करियर दांव पर लगा होता है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 10, 2026 at 10:12 AM IST
रायपुर: सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा में चयनित अभ्यार्थियों का 21 सितंबर से 1 अक्टूबर तक इंटरव्यू होना है. इसको लेकर रायपुर के टिकरापारा स्थित नूतन स्कूल में मुख्य परीक्षा में चयनित अभ्यार्थियों के लिए निःशुल्क मॉक इंटरव्यू का आयोजन किया गया है. यह आयोजन 3 सितंबर से शुरू हुआ है जो आने वाले 1 अक्टूबर तक चलेगा.
इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग
सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के दौरान पूछने वाले प्रश्न, इंटरव्यू कक्ष में घुसते समय ध्यान रखने वाली बातें, उनका ड्रेसअप और अभिवादन का तरीका बताया जा रहा है. प्रशासनिक अधिकारियों का पैनल हर रोज अभ्यर्थियों को 2 से 3 घंटे की ट्रेनिंग दे रहा है.
एडिशनल कलेक्टर केएम अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने के चयनित उम्मीदवार को सीजीपीएससी इंटरव्यू के लिए तैयार किया जा रहा है. अभ्यर्थियों की तैयारी में जो भी कमी नजर आ रही है उसे दूर किया जा रहा है.
चाहे वह कॉन्फिडेंस लेवल पर हो चाहे मटेरियल लेवल पर हो या उम्मीदवारों में ये भय होता है कि क्या पहनना है. कैसे बैठना है. नमस्कार कैसे करना है. सारी शंकाओं का हम समाधान करते हैं-केएम अग्रवाल, एडिशनल कलेक्टर
265 पदों पर चयन
एडिशनल कलेक्टर केएम अग्रवाल ने बताया कि राज्य सेवा परीक्षा 2025 के 265 पदों पर भर्तियां होनी है. पहली बार ऐसा हुआ है कि पीएससी ने यूपीएससी का पैटर्न एडॉप्ट किया है. यानी स्टैंडर्ड मुख्य परीक्षा में वैल्यूएशन का सेम पैटर्न सीजीपीएसी परीक्षा 2025 में हुआ है. सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा-2025 के माध्यम से इस बार 14 डिप्टी कलेक्टर, 28 डीएसपी और 51 नायब तहसीलदार समेत कुल 265 शीर्ष प्रशासनिक पदों पर अधिकारियों का चयन किया जाना है. मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद, आगामी 21 तारीख से अंतिम साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
अपर कलेक्टर ने बताया कि एक पद के पीछे तीन लोगों का चयन होना था. लेकिन 793 के बजाय 607 लोगों का चयन हो पाया है. अधिकारी ने बताया कि साक्षात्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है. एक बेरोजगार युवा जो सीजीपीएसी इंटरव्यू में पहुंचता है, उसका पूरा करियर दांव पर लगा होता है.
हमारी कोशिश रहती है कि छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने के चयनित उम्मीदवार को सीजीपीएससी इंटरव्यू के लिए तैयार किया जाए- केएम अग्रवाल, एडिशनल कलेक्टर
अपर कलेक्टर ने बताया कि निःशुल्क मॉक इंटरव्यू के जरिए अभ्यर्थियों की प्रैक्टिस कराई जा रही है. उनकी तैयारी में जो भी कमी नजर आती है उसे दूर किया जा रहा है. कॉन्फिडेंस बिल्टअप कराया जा रहा है.
अभ्यर्थी सीख रहे इंटरव्यू की बारीकियां
मॉक इंटरव्यू में पहुंचे अभ्यर्थी भी अधिकारियों से ट्रेनिंग लेकर काफी उत्साहित है. वे कहते हैं कि घर में उनकी पढ़ाई हो जा रही है लेकिन अधिकारियों के मार्गदर्शन में उन्हें ये सीखने को मिला कि एक शासकीय अधिकारी के रूप में सोचने का नजरिया कैसा होना चाहिए. इंटरव्यू में उठने, बैठने और बात करने के तरीके का बारे में बताया जा रहा है.
मैं यहां पर पिछले तीन दिनों से आ रहा हूं. अभी करंट अफेयर्स के बहुत सारे मुद्दे पर सर के साथ चर्चा हुई है. नक्सलवाद पर भी एक अच्छी चर्चा हुई है. इंटरव्यू के दौरान हमारा कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए. इन चीजों के बारे में सीखने को मिला- सीजीपीएससी अभ्यर्थी
सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा-2025 के चयनित उम्मीदवारों के लिए यह मॉक इंटरव्यू पूरी तरह से निशुल्क है. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को अपनी मुख्य परीक्षा में सफल होने का आधिकारिक प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा.