ETV Bharat / state

CGPSC EXAM :सीजीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के नियम, सख्त ड्रेस कोड के साथ समय पर पहुंचना जरुरी

राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2025 22 फरवरी 2026 को जिला सरगुजा (अंबिकापुर), कोरिया (बैकुण्ठपुर), बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, दंतेवाड़ा, बस्तर (जगदलपुर), जांजगीर-चांपा, जशपुर, कबीरधाम, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरबा, महासमुन्द, रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, बलौदाबाजार-भाटापारा, बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर, गरियाबंद, नारायणपुर, कोण्डागांव, बीजापुर, सुकमा, बेमेतरा, बालोद, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मुंगेली, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी.

रायपुर : सीजीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 22 फरवरी को आयोजित की जाएगी.इस परीक्षा के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है.इस परीक्षा के लिए राज्य के 33 जिलों में केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा में नायब तहसीलदार, राज्य पुलिस सेवा (DSP), और अन्य पद शामिल हैं.

दो पालियों में होगी परीक्षा

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी. इसमें प्रथम पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा. इसमें सामान्य अध्ययन की परीक्षा होगी. द्वितीय पाली में दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा होगी. इसमें अभिरुचि परीक्षा होगी. अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से पहले केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रवेश और जांच प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके. देर से आने वाले अभ्यर्थियों को आयोग के नियमों के अनुसार प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

परीक्षार्थियों के लिए जरूरी निर्देश

अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचे. अपने साथ प्रवेश पत्र और वैध फोटो पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लाएं. किसी भी प्रतिबंधित वस्तु को केंद्र में लाने से बचें. साथ ही, परीक्षा हॉल में शांति बनाए रखें और आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करें.प्रवेश द्वार पर सख्त फ्रिस्किंग की व्यवस्था होगी. किसी भी अभ्यर्थी को मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्टवॉच या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर केंद्र में प्रवेश की अनुमति नही मिलेगी.अभ्यर्थियों की पहचान आधार कार्ड और प्रवेश पत्र के आधार पर होगी. कक्षा में प्रवेश से पहले दस्तावेजों का मिलान और चेकिंग प्रक्रिया पूरी सावधानी से की जाएगी.परीक्षा के लिए सख्त ड्रेस कोड लागू है.जिसमें हल्के रंग के आधे बांह वाले ही कपड़े पहनकर जाने वालों को एंट्री मिलेगी.गहरे रंग के कपड़े और किसी भी तरह का डिवाइस प्रतिबंधित है.

कितने पद और कौन-कौन से?: इस बार कुल 238 रिक्तियां निकली हैं. मुख्य पद इस प्रकार हैं.

डिप्टी कलेक्टर- 14 पद

DSP- 28 पद

नायब तहसीलदार- 51 पद

मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO)- 29 पद (4 साल बाद फिर से शामिल)

कमर्शियल टैक्स ऑफिसर

जिला आबकारी अधिकारी

सहायक संचालक

जिला रजिस्ट्रार

राज्य वित्त सेवा अधिकारी

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी

कब जारी हुए प्रवेश पत्र

इस परीक्षा के लिए आयोग ने 10 फरवरी 2026 को प्रवेश पत्र जारी कर दिया था.अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. आयोग ने किसी भी अभ्यर्थी को पृथक से प्रवेश पत्र नहीं भेजा है.

अबूझमाड़ का हर्बल गुलाल शहर में बिखेरेगा रंग, महिला समूह ने लोकल प्रोडक्ट को बनाया ब्रांड

Sargujiya: वनाचंल में रहकर अनिरुद्ध नीरव ने सरगुजिहा को बनाया उत्कृष्ट साहित्य

होली स्पेशल ट्रेन: रंगों के त्यौहार के दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से 14 फेरे के लिए स्पेशल ट्रेन