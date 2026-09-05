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CGPSC का इंटरव्यू के लिए चयनित अभ्यर्थियों पर स्पष्टीकरण,सोशल मीडिया की बातों को बताया भ्रामक

छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या पर स्पष्टीकरण जारी किया है.

CGPSC clarification in selected candidates
चयनित अभ्यर्थियों पर स्पष्टीकरण (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 5, 2026 at 4:03 PM IST

4 Min Read
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रायपुर : छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएसी ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 के माध्यम से साक्षात्कार के लिए चिन्हांकित अभ्यर्थियों की संख्या को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रांतियों को स्पष्ट किया है. आयोग ने कहा है कि राज्य सेवा परीक्षा-2025 में निर्धारित संख्या से कम अभ्यर्थियों का चिन्हांकन किसी त्रुटि के कारण नहीं, बल्कि निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त नहीं करने के कारण हुआ है.

न्यूनतम अर्हकारी अंक नहीं किए प्राप्त

आयोग के अनुसार, राज्य सेवा परीक्षा-2025 के विज्ञापन की कंडिका 3 (iv) एवं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रक्रिया नियम की कंडिका 7 के तहत प्रत्येक प्रश्न-पत्र में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 23 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है. परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों ने निर्धारित अर्हकारी अंक प्राप्त नहीं किए. जिसके कारण साक्षात्कार के लिए चिन्हांकित अभ्यर्थियों की संख्या वांछित संख्या से कम हो सकती है. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 में भी इसी कारण 795 अभ्यर्थियों के स्थान पर कुल 608 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चिन्हांकित किया है.

पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना का प्रावधान नहीं

आयोग ने स्पष्ट किया है कि विज्ञापन की कंडिका 11 (V) के अनुसार आयोग की परीक्षाओं में पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है. इसलिए किसी भी प्रश्न-पत्र के संबंध में पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना की प्रक्रिया नहीं की जा सकती. आयोग ने बताया कि चयन परिणाम जारी होने के बाद प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों की मेरिट सूची और मुख्य परीक्षा की कट ऑफ आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाती है. इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रारंभिक परीक्षा की ओएमआर उत्तर पत्रक एवं मुख्य परीक्षा की प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका की प्रति प्राप्त कर अपने परीक्षा परिणाम के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

प्रश्नवार और पहचान रहित मूल्यांकन प्रक्रिया

आयोग ने कहा कि सभी लिखित परीक्षाओं का मूल्यांकन विषय विशेषज्ञों के माध्यम से गंभीरता और निष्पक्षता के साथ कराया जाता है. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में प्रश्नवार मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो पूरी तरह पहचान रहित होती है.इससे मूल्यांकन कार्य में शामिल किसी भी व्यक्ति के लिए यह जानना संभव नहीं होता कि संबंधित उत्तर पुस्तिका किस अभ्यर्थी की है. आयोग के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में बड़ी संख्या में विषय विशेषज्ञ मूल्यांकनकर्ता शामिल होते हैं. निर्धारित प्रक्रिया, नियमों एवं निर्देशों के माध्यम से मूल्यांकन की शुचिता, गोपनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाती है.

भ्रामक जानकारी से प्रभावित न होने की अपील

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से प्रसारित की जा रही भ्रामक जानकारियों से प्रभावित न हों. आयोग ने कहा कि राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 के माध्यम से साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों के चिन्हांकन की प्रक्रिया निर्धारित नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप पूर्णतः सही ढंग से की गई है.

21 सितंबर से शुरू हो सकता है साक्षात्कार

आयोग के अनुसार, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 का साक्षात्कार 21 सितंबर 2026 से प्रारंभ होने की संभावना है. साक्षात्कार से संबंधित विस्तृत सूचना, कार्यक्रम और अन्य निर्देश आयोग की वेबसाइट पर अलग से जारी किए जाएंगे.

वेबसाइट पर उपलब्ध है परिणाम

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 के लिखित परीक्षा का परिणाम और साक्षात्कार के लिए चिन्हित अभ्यर्थियों की सूची छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई गई है. आयोग ने अभ्यर्थियों से वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहने की अपील की है.

परीक्षा से जुड़े मुख्य आंकड़े

कुल पद: 265

मुख्य परीक्षा के लिए चिन्हित अभ्यर्थी: 3921

साक्षात्कार के लिए चिन्हित अभ्यर्थी: 608

मुख्य परीक्षा: 6 से 9 जून 2026 तक हुई

साक्षात्कार की संभावित शुरुआत: 21 सितंबर 2026

दस्तावेज सत्यापन: साक्षात्कार से एक दिन पहले

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