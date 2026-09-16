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CGPSC घोटाला - ADM चेतन बोरघरिया 8 दिनों के लिए ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजे गए जेल, 23 सितंबर को होगी कोर्ट में अगली पेशी

रायपुर: छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाला मामले में ADM चेतन बोरघरिया 8 दिनों के लिए ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेजे गए हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने 11 सितंबर को बलरामपुर के एडिशनल कलेक्टर चेतन बोरघरिया को गिरफ्तार किया था. कोर्ट में पेश करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने रिमांड मांगी थी. कोर्ट ने 6 दिनों की रिमांड मंजूर की थी. 16 सितंबर को 6 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद दोबारा कोर्ट में पेश किया गया. प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से ज्यूडिशियल कस्टडी की मांग की थी जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए 8 दिनों की ज्यूडिशल कस्टडी पर एडिशनल कलेक्टर चेतन बोरघरिया को जेल भेज दिया है. चेतन बोरघरिया को 23 सितंबर को कोर्ट में दोबारा पेश किया जाएगा.

चेतन बोरघरिया के बारे में प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता ने बताया कि उत्कर्ष चंद्राकर जो की सीजीपीएससी के प्री और मेन्स के पेपर लीक करने के साथ ही छात्रों से पैसा लेकर क्वेश्चन पेपर मुहैया कराया था. चेतन बोरघरिया और उत्कर्ष चंद्राकर के बीच वित्तीय लेनदेन था. वित्तीय लेनदेन का मामला बैंक ट्रांसफर से था. इस बारे में चेतन बोरघरिया ने प्रवर्तन निदेशालय को संतुष्ट जवाब नहीं दिया. उसके बाद पूछताछ में उन्होंने उत्कर्ष चंद्राकर से लोन लेने की बात कही थी. दोनों के बीच में बहुत सारे व्हाट्सएप के माध्यम से ऐसे कम्युनिकेशन थे. ऐसा लग रहा था मानो पैसे का लेनदेन चल रहा है. उनके खाते में जो पैसा आया था उसके बारे में भी कोई संतुष्ट जवाब उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय को नहीं दिया. ऐसी स्थिति में प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से रिमांड की मांग की थी. 6 दिनों की रिमांड मिलने के बाद 16 सितंबर को रिमांड पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 8 दिनों की ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है. अब चेतन बोरघरिया को 23 सितंबर को कोर्ट में पेश किया जाएगा.





बचाव पक्ष ने लगाया था आवेदन

प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता सौरभ कुमार पाण्डेय ने आगे बताया कि बचाव पक्ष के वकील की तरफ से एक आवेदन कोर्ट में लगाया था. जिसमें लिखा था कि चेतन को ज्यूडिशियल रिमांड ना दिया जाए. इसके साथ ही कारण यह दर्शाया गया था कि प्रवर्तन निदेशालय के पास कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है जिस आधार पर चेतन को गिरफ्तार किया जा सके. व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के संदर्भ में कहा गया कि चेतन बोरघरिया कि बगैर अनुमति के उनके मोबाइल को ले लिया गया है. उसको ट्रैकिंग किया गया और उसमें से डाटा निकाल लिए गए. इसके साथ ही कोर्ट में पेश किए गए आवेदन में यह भी लिखा था कि मुख्य अपराध जो पुलिस के FIR है. मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हुआ है. उसमें ADM चेतन बोरघरिया का नाम नहीं था. बावजूद इसके उन्हें अरेस्ट किया गया है. कोर्ट में बहस के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए कहा कि चेतन बोरघरिया ने उत्कर्ष चंद्राकर से लोन लेने की बात कही थी, लेकिन बिना किसी सिक्योरिटी के कैसे लोन मिल सकता है. इसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी नहीं था यह सवाल हमने कोर्ट में उठाया.





CGPSC घोटाला: ADM चेतन बोरघरिया 8 दिनों के लिए ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजे गए जेल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

न्यायाधीश ने आवेदन खारिज किया

प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता ने बताया कि "प्रवर्तन निदेशालय के पास सेक्शन 17 के तहत यह अधिकार है कि वह सर्च कर सकता है. पावर के दायरे में रहते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने सर्च की है. ऐसे में यह कहना कि इसमें मेरी अनुमति लेनी चाहिए यह गलत है. प्रवर्तन निदेशालय की सर्च के दौरान चेतन बोरघरिया ने अपने मोबाइल को छुपाकर रख दिया था. ऐसी स्थिति में उनके इस तर्क का भी जवाब प्रवर्तन निदेशालय ने दिया. उभय पक्षों के तर्कों को न्यायाधीश ने सुनने बाद उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया. हमारी ज्यूडिशियल रिमांड को स्वीकार की. एक तर्क हमारी तरफ से यह किया गया कि जब कोई व्यक्ति अरेस्ट हो जाता है अगर उसको जेल से बाहर आना है तो केवल एक ही उपाय हैं जो की जमानत के लिए आवेदन लगाया जाता है. यह कोई जमानत आवेदन पत्र नहीं था यदि कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो वह या तो ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल जाएगा या फिर कस्टोडियल रिमांड पर जाएगा. रिमांड के स्टेज पर बचाव पक्ष की वकील उन्हें जेल से छोड़ने की बात कह रहे हैं.