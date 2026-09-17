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CGPSC राज्य सेवा परीक्षा 2025: 265 पदों के दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू स्थगित

CGPSC ने 16 सितंबर को जारी सूचना में बताया कि पूर्व निर्धारित दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार कार्यक्रम को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जा रहा है. हालांकि, आयोग ने इन कारणों के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPSC ने राज्य सेवा परीक्षा-2025 के अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना जारी की है. 20 विभागों के 265 पदों के लिए होने वाला दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. यह प्रक्रिया 20 सितंबर से 1 अक्टूबर 2026 तक प्रस्तावित थी.

राज्य सेवा परीक्षा-2025 के जरिए छत्तीसगढ़ शासन के 20 विभागों में कुल 265 पदों पर भर्ती होनी है. चयन प्रक्रिया के तहत दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार अगला अहम चरण था, जिसकी तारीखें अब आगे बढ़ा दी गई हैं.

CGPSC राज्य सेवा परीक्षा 2025 (ETV Bharat Chhattisgarh)

नई तारीखों का ऐलान बाद में

आयोग ने स्पष्ट किया है कि दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार की नई तारीखें अलग से जारी की जाएंगी. इसके लिए अभ्यर्थियों को CGPSC की आधिकारिक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर अपडेट देखते रहना होगा.

आदेश में क्या कहा गया

आयोग के परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी सूचना में राज्य सेवा परीक्षा-2025 के विज्ञापन और संबंधित शुद्धि पत्रों का हवाला देते हुए 20 सितंबर से 1 अक्टूबर तक निर्धारित दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार कार्यक्रम को स्थगित करने की जानकारी दी गई है.

अभ्यर्थियों के लिए जरूरी बात

फिलहाल 20 सितंबर से शुरू होने वाला पुराना कार्यक्रम लागू नहीं होगा. अभ्यर्थियों को नई तारीखों के लिए आयोग की अगली सूचना का इंतजार करना होगा. नई तारीख जारी होने के बाद ही दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

एक नजर में



• परीक्षा: राज्य सेवा परीक्षा-2025

• आयोग: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

• कुल पद: 265

• विभाग: 20

• पुराना कार्यक्रम: 20 सितंबर से 1 अक्टूबर 2026

• स्थिति: दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार स्थगित

• कारण: अपरिहार्य कारण

• नई तारीख: बाद में घोषित होगी

• आधिकारिक वेबसाइट: www.psc.cg.gov.in