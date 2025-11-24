ETV Bharat / state

कोरबा के राज की सफलता की कहानी, मां ने कई घरों और ऑफिस में किया झाड़ू पोछा, बेटा बना अफसर

सीजीपीएससी 2024 में कोरबा के राज पटेल को 22वीं रैंक मिली है. राज ने कहा लक्ष्य आगे है उसके लिए डबल मेहनत करनी है.

सफलता की कहानी (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 24, 2025 at 10:23 AM IST

राजकुमार शाह की रिपोर्ट

कोरबा: कहावत है कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता भी उतनी ही बड़ी मिलेगी. इस कहावत को कोरबा के स्लम बस्ती मानस नगर में रहने वाले राज पटेल ने सच में बदल दिया है. राज की कहानी संघर्षों से भरी और प्रेरणा देने वाली है. 3 साल की उम्र में ही पिता का हार्ट अटैक से देहांत हो गया था. इसके बाद मां शकुंतला ने घर की जिम्मेदारी संभाली, दूसरों के घर में जूठे बर्तन मांजे, झाड़ू पोछा किया, रोजी मजदूरी भी की लेकिन राज की शिक्षा बीच में नहीं रुकने दी. परिस्थितियों से जूझकर अपने ज्ञान और शिक्षा के दम पर राज ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2024 की परीक्षा में 22वां रैंक हासिल किया है. राज की सफलता पर ईटीवी भारत ने उनसे खास बात की.

ऐसे मिली आगे बढ़ने की प्रेरणा

सवाल: सबसे पहले सिविल सर्विसेज जाने का विचार मन में कैसे आया ?

जवाब: जब सातवीं क्लास में था, तब यहां की कलेक्टर रीना बाबा साहेब कंगाले थीं. उनको देखकर लगा कि सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए. उस साल स्कूल से नोटिस आया कि इन बच्चों की फीस माफ नहीं हो सकती. हमारे पैरेंट्स कलेक्टर से मिलने गए. उस दिन उनकी छुट्टी थी लेकिन छात्रों के माता पिता मिलने आए हैं, ऐसा पता चला तो वे हमारे पैरेंट्स से मिले. उनका डेडिकेशन लोगों के प्रति था. मां घर आईं. उन्होंने बताया कि कलेक्टर से मुलाकात हुई. उसके बाद प्रेरणा मिली कि इस तरह लोगों की मदद की जा सकती है.

कोरबा के राज की सफलता की कहानी (ETV Bharat Chhattisgarh)

स्कूल से मिली काफी मदद

सवाल: पढ़ाई की शुरुआत कैसे हुई, क्या बचपन में आपने काफी संघर्ष किया ?

जवाब: 12वीं तक की पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर सीएसईबी कोरबा से की. मेधावी छात्र होने के कारण स्कूल से पूरा सपोर्ट मिलता था. घर की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, इसलिए स्कूल एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस माफ रहती थी. स्कूल से किताबें और गाइड उपलब्ध कराई जाती थी.

राज पटेल शुरू से रहे मेधावी छात्र (ETV Bharat Chhattisgarh)

बेटे को पढ़ाने मां ने किया संघर्ष

सवाल: आपके पिता का देहांत काफी समय पहले हो गया. वो कितना कठिन था. आपकी मां ने कितना संघर्ष किया ?

जवाब: 3 साल की उम्र में ही पिता का देहांत हो गया. जिससे बचपन में पिता का मतलब पता नहीं था. अब भी मैं पापा की फोटो देखता हूं तो वही चेहरा मुझे याद है. मां ही मेरे लिए पिता है. मां ने संघर्ष किया. मां पहले समोसा दुकान में काम करती थी. उसके बाद कई ऑफिस में झाड़ू पोछा का काम किया.

स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई में भी मिली मदद

सवाल: कॉलेज और आगे की पढ़ाई के लिए आप दिल्ली गए, किस-किस से मदद मिली?

जवाब: पीजी कॉलेज कोरबा में 2019 में एडमिशन लिया. साल 2020 में कोविड आ गया. जिससे पूरा ग्रेजुएशन कोविड काल में पूरा हुआ. साल 2021 में अद्वैत फाउंडेशन के आशीष सिंह सर से मुलाकात हुई. मेरे जियोग्राफी के प्रोफेसर साय सर ने बताया कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है. इनकी फैमिली की कंडीशन भी अच्छी नहीं है. फिर आशीष सिंह ने कॉन्ट्रेक्ट किया. इसके बाद साल 2022 में लाइवलीहुड कॉलेज में सीजीपीएससी की कोचिंग ली. इसके बाद साल 2023 में यूपीएससी का प्री क्लियर किया. फिर यूपीएससी की आगे की तैयारी के लिए अद्वैत फाउंडेशन ने दिल्ली भेजा.

पढ़ाई के दौरान ही ठान लिया, कुछ करके दिखाना है

सवाल: जब आप संघर्ष कर रहे थे, कभी मन में आया था कि एक दिन अफसर बनना है और अपनी मां को ये दिन दिखाना है.

जवाब: मुख्य प्रेरणा मां से ही मिली. उन्होंने जितनी मेहनत की, जितना संघर्ष किया, बस उसी से ही प्रेरणा मिलती थी कि इन परिस्थितयों को बदलना है, भले ही इसमें 2 से 3 साल लगे. कोविड का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि पढ़ाई के लिए कोचिंग मटेरियल यूट्यूब और टेलीग्राम में आ गए. प्री की तैयारी उसी से की. काफी मदद मिली.

बेटे को पालने पोसने और पढ़ाने के लिए मां के कई घरों में किया काम (ETV Bharat Chhattisgarh)

मंजिल अभी आगे, करनी है दोगुनी मेहनत

सवाल: सीजीपीएससी में 22वां रैंक आ चुका है. अब आगे क्या सोच रहे हैं. कौन सा पद मिला है ?

जवाब: छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी का पद मिला है. आगे भी सीजीपीएससी की परीक्षा दूंगा. डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर बनने का टारगेट पूरा करुंगा. डबल मेहनत से आगे बढ़ूंगा.

बड़ा दायित्व बड़ी जिम्मेदारी

सवाल: कई युवा लालबत्ती गाड़ी और सरकारी सुविधाओं को पाने के लिए ऐसी परीक्षा देते हैं. उनके मन में ऐसा आकर्षण रहता है जबकि लोकसेवा आयोग का मतलब लोगों की सेवा करना है. आपके मन में क्या विचार आता है ?

जवाब: मेरी जो स्थिति रही है, उसको देखते हुए यदि मैं किसी एक बच्चे को भी पढ़ा सकता हूं, भविष्य बना सकता हूं तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी. लोगों की सेवा करना मेरा सबसे पहला दायित्व है. लाल बत्ती यानी पावर मिलता है तो उसके साथ ही साथ बड़ा दायित्व भी मिलता है, जिम्मेदार मिलती है. उस जिम्मेदारी को पूरा करने का दायित्व रहेगा.

3 साल की उम्र में राज के पिता का निधन (ETV Bharat Chhattisgarh)

ग्रासरुट लेवल पर लोगों को दिक्कत ना हो ये सिविल सर्वेंट की बड़ी उपलब्धि

सवाल: हम देखते हैं कि जब युवा नए नए अधिकारी बनते हैं तो सिस्टम बदलने की बात करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सिस्टम ही उन्हें बदल देता है, यह ख्याल आपके दिमाग में है?

जवाब: सिस्टम बदलने की जो बात है, वह एक लंबा प्रोसेस है. जब आप हायर लेवल पर जाते हो, तब यह संभव है. लेकिन जो युवा हैं, उन्हें फंडामेंटल वैल्यूज जैसे कि ईमानदारी, सत्य, निष्ठा के प्रति, नैतिक मूल्यों के प्रति हमें हमेशा निष्ठ रहना चाहिये. कम से कम हमें इतनी तो कोशिश करनी चाहिए कि कोई आम आदमी अगर हमारे पास किसी काम के लिए आ रहा है तो उसे तकलीफ ना हो. जैसे सामान्य कास्ट सर्टिफिकेट के लिए भी घंटों का समय लग जाता है, अधिकारी हमें नहीं मिलते हैं, तो इस तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए. ग्रासरुट लेवल पर अगर जनता को कोई दिक्कत नहीं होगी तो यह एक सिविल सर्वेंट के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है.

अच्छी रैंक के बाद भी इस वजह से मिला लेखा सेवा अधिकारी का पद

सवाल: सीजीपीएससी में आपने 22वां रैंक हासिल किया है. इतना अच्छा रैंक आने के बाद डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी का पद मिल जाता है, आपने अन्य पद चुना?

जवाब: मुझे 22वां रैंक मिला है. सीजीपीएससी की साल 2024 की परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर के सिर्फ 8 पोस्ट हैं. उनमें से चार पोस्ट एसटी, एससी, ओबीसी और चार टॉप 4 को मिले. बाकी डीएसपी के 21 पोस्ट हैं. मुझे डीएसपी का पद मिल जाता, लेकिन डीएसपी के लिए जो वांछित ऊंचाई है, वह 167 सेंटीमीटर है और मेरी हाइट 161 सेंटीमीटर है. इस वजह से डीएसपी का पद नहीं मिला. इसके बाद कई विभागों में असिस्टेंट डायरेक्टर के एक एक पोस्ट मौजूद थे, जो मुझसे ऊंची रैंक वालों को मिले. इसके बाद कैटेगरी वाइस कुछ को पोस्ट मिले. इस वजह से मुझे लेखा सेवा अधिकारी का पद मिला.

कोरबा के राज पटेल को सीजीपीएससी में मिली 22वीं रैंक (ETV Bharat Chhattisgarh)

पढ़ाई के साथ दूसरे क्षेत्रों में भी आगे

सवाल: आपके घर में काफी मेडल, शील्ड और मोमेंटो रखे हुए हैं. यह सारे एकेडमिक के ही हैं या फिर अन्य क्षेत्र में भी अपने उपलब्धि हासिल की है?

जवाब: इसमें ज्यादातर मेडल एकेडमिक वाले ही हैं लेकिन कुछ भाषण, वाद विवाद, चित्रकला के हैं. इसके बाद सरहुल नृत्य में भी मैंने स्टेट लेवल पर भाग लिया था. यूथ फेस्टिवल में मैंने स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट किया था. स्कूल से मुझे भेजा जाता था तो उसमें मैंने यह सब जीता है.

मां के संघर्ष और बेटे की मेहनत से मिली सफलता (ETV Bharat Chhattisgarh)

मां का आत्मविश्वास और संघर्ष

सवाल: बेटा अधिकारी बन गया है, कभी सोचा था कि इस मुकाम पर बेटा पहुंचेगा ?

जवाब (राज की मां शकुंतला पटेल): कभी सोचा तो नहीं था लेकिन मन में था कि बेटा जरूर कुछ न कुछ बनेगा.

सवाल: राज के पिता का देहांत काफी पहले हो गया था. कितना मुश्किल था आपके लिए ?

जवाब (राज की मां शकुंतला पटेल): बहुत मुश्किल था. किसी तरह मजूदरी कर पढ़ाया लिखाया. अब आगे बढ़ा है.

