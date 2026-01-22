ETV Bharat / state

CGMSC घोटाला: डायसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नवी मुम्बई मार्केटिंग हेड कुंजल शर्मा गिरफ्तार

रायपुर: EOW और ACB ने सीजीएमएससी घोटाला मामले में डायसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नवी मुम्बई के मार्केटिंग हेड कुंजल शर्मा को गिरफ्तार किया है. कुंजल शर्मा को ईओडब्ल्यू एसीबी ने गुरुवार को कोर्ट में पेश किया. जिसके बाद कोर्ट ने 27 जनवरी तक पुलिस रिमांड दे दी है.EOW और ACB की कस्टडी में कुंजल शर्मा से 27 जनवरी तक सीजीएमएससी घोटाला मामले में पूछताछ होगी. EOW और ACB ने कुंजल शर्मा को विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है.

EOW और ACB ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करे बताया कि "मेडिकल उपकरणों के रिएजेंट्स एवं कन्ज्यूमेबल्स के लिये डायसिस कंपनी ने निश्चित एमआरपी तय किया है. आरोपी कुंजल शर्मा द्वारा मोक्षित कॉर्पोरेशन को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से, कंपनी पॉलिसी को नजरअंदाज करते हुए शशांक चोपड़ा के साथ मिलकर, षडयंत्रपूर्वक रिएजेंट्स एवं कन्ज्यूमेबल्स के तय एमआरपी से कहीं अधिक दर एवं शर्तें CGMSC को अनधिकृत रूप से डायसिस कंपनी भेजा गया था. जिसके कारण निविदा में CGMSC ने मोक्षित कार्पोरेशन के मनमाने दर को मान्य कर लिया. फलस्वरूप मोक्षित कॉर्पोरेशन द्वारा CGMSC को वास्तविक एमआरपी से तीन गुना तक अधिक कीमत पर रिएजेंट्स एवं कंज्यूमेबल्स की आपूर्ति कर शासकीय राशि का दुरुपयोग करते हुए अनुचित भुगतान प्राप्त किया गया है."





सरकारी राशि का हुआ दुरुपयोग

जनहित से जुड़ी 'हमर लैब योजना में शासकीय राशि के दुरुपयोग से संबंधित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. साक्ष्यों के आधार पर जिम्मेदारी तय कर आगे भी संबंधितों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.