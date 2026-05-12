CGMSC घोटाला केस: शशांक चोपड़ा को हाई कोर्ट से नियमित बेल मिली
मोक्षित कॉरपोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ़ हो गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 12, 2026 at 9:44 PM IST
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी CGMSC घोटाला मामले से जुड़े मुख्य आरोपियों में से एक मोक्षित कॉरपोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ़ हो गया है. मामले में ED के द्वारा दर्ज केस में शशांक चोपड़ा को हाईकोर्ट से नियमित बेल यानी जमानत मिली है.
CGMSC घोटाला केस
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच से ये जमानत दी गई है. शशांक की तरफ़ से स्वास्थ्य का हवाला, पुराना आपराधिक रिकॉर्ड न होने समेत कई तरह के जमानत पाने के लिए तर्क दिए गए. वहीं ED की तरफ़ से जिसका विरोध किया गया, लेकिन न्यायालय ने माना कि आरोपी जनवरी 2025 से लगातार जेल में है. PMLA जांच पूरी हो चुकी है और प्रॉसिक्यूशन शिकायत दाखिल हो चुकी है.
कोर्ट ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही मूल (predicate) केस में जमानत दे चुका है. ट्रायल लंबा चलेगा, इसलिए अनिश्चितकाल तक जेल में रखना उचित नहीं. इसलिए जमानत दी जाती है.
सुप्रीम कोर्ट से पूर्व में राहत मिली
गौरतलब हो कि इससे पहले शशांक चोपड़ा को CGMSC घोटाले से जुड़े EOW_ACB के द्वारा दर्ज केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है. यानी ED और EOW_ACB दोनों ही केस में शशांक चोपड़ा को बेल मिल चुकी है जिससे शशांक का जेल से वाहन आना निश्चित हो चुका है.
सरकारी खजाने को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप
दरअसल, छत्तीसगढ़ का CGMSC घोटाला सरकारी मेडिकल उपकरण और रीएजेंटस की खरीद से जुड़ा करोड़ों के भ्रष्टाचार का मामला दर्ज है. आरोप है कि कुछ कंपनियों और अधिकारियों ने मिलकर टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की, बाजार से कई गुना ज्यादा कीमत पर सामान खरीदा गया. इन गड़बड़ियों के चलते सरकारी खजाने को करोड़ों का आर्थिक नुकसान हुआ. ACB और EOW और ED इस मामले की जांच कर रहे हैं. शशांक को फ़िलहाल जमानत मिली है अब देखने वाली बात होगी की मामले में आगे न्यायालय क्या फ़ैसला सुनाता है.
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